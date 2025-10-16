I en intervju med Aftonbladet bemöter den omtalade aktivisten Greta Thunberg anklagelserna från Israel om att det inte funnits någon nödhjälp ombord på flottiljbåtarna mot Gaza.

Greta Thunberg, 22, är en av världens mest välkända aktivister. Redan som 15-åring fick hon uppmärksamhet när hon inledde sin skolstrejk för klimat utanför Sveriges riksdag, en protest som snabbt växte till den globala rörelsen Fridays for Future.

Med sina kraftfulla tal inför världsledare runt och frågor om klimat och rättvisa, har hon snabbt blivit en symbol för en ny generations aktivism.

I oktober 2025 deltog Thunberg i en humanitär flottilj som försökte ta sig till Gaza med nödhjälp, men båtarna bordades av israelisk militär på internationellt vatten. Enligt Israel fanns det ingen hjälp ombord, ett påstående som Greta nu tillbakavisar med kraft.

Foto: Cornelius Poppe/TT

Thunberg med i flottilj mot Gaza – greps av Israel

Hon deltog i en internationell insats, via organisationer som Global Sumud Flotilla och Freedom Flotilla Coalition, med ett mål att bryta Israels blockad och leverera humanitär hjälp till Gazaremsan, något flera medier rapporterat om.

Men flottiljen stoppades av israelisk militär. Aktivisterna, inklusive Thunberg, frihetsberövades och senare deporterades. I Israelernas version hävdades att båtarna inte bar någon hjälp, och att aktivisterna agerade mer för provokation än humanitärt syfte.

Greta landar på Arlanda efter händelsen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

"Rena lögner"

När Israel hävdade att flottiljbåtarna saknade hjälpmedel, som mat eller annan nödhjälp, svarade Thunberg i en intervju med Aftonbladet, att det är falskt.

– Det är rena lögner. Jag personligen packade ned nödhjälp och kollade i alla lådor, såg till att det som skulle vara där var där. Alla båtar hade humanitär nödhjälp. Vi kollade flera gånger under resan att allt var som det skulle. Turkiet skickade ett fartyg som anslöt, med ytterligare nödhjälp därifrån som packades över till oss. Senare i fängelset hörde jag från besättningen på en av de andra båtarna att när de hade blivit tagna så hölls de nere i båten av militärer, och då hörde de uppifrån däck att någon spelade in filmer och sa: ”Kolla här har de vapen”, vilket var en ren lögn. Så det verkar som om Israel har hyrt in influencers att spela in videor på båtarna och sprida lögner, tydliggör hon.

Hon bemöter även frågan kring Israels påstående att det finns folk i ledningen av flottiljen som är kopplade till Hamas – varpå hon nekar.