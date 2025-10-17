Nyheter24
Nyheter /Utrikes /Donald Trump

Zelenskyj anländer till Vita huset för möte med Trump

Publicerad: 17 okt. 2025, kl. 19:29
Uppdaterad: 17 okt. 2025, kl. 20:03
Zelenskyj anländer till Vita huset
Zelenskyj anländer till Vita huset Foto: Ida Marie Odgaard/TT & Alex Brandon/TT

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anlände idag till Vita Huset för ett ödesmöte med Donald Trump. Mötet rör det pågående kriget i Ukraina.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Linnéa Svensk
Linnéa Svensk,
Reporter

Ämnen:

Donald Trump, USA, Volodymyr Zelenskyj

USA:s president Donald Trump och hans ukrainske motsvarighet Volodymyr Zelenskyj har anlänt till Vita huset för sitt möte.

Högst på dagordningen står Kievs önskemål om den avancerade kryssningsroboten Tomahawk, som skulle innebära att Ukraina får möjligheten att slå mot mål betydligt längre in i Ryssland.

Enligt uppgifter från Expressen vill Donald Trump bland annat diskutera villkor för hur och när Tomahawk-robotarna ska användas. Ledarna ska träffas bakom stängda dörrar. 

Foto: Alex Brandon/TT

Om Donald Trump uppfyller Zelenskyjs önskemål ska Vladimir Putin, över ett telefonsamtal, ha sagt att det skulle ge "betydande skada" på USA:s och Rysslands relation.  

Tidigare i veckan meddelade även Trump att han och Putin ska träffas ännu en gång. Inget datum är bestämt för mötet men denna gång ska de ses i Budapest. 

Kommentarer

