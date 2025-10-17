Zelenskyj anländer till Vita huset för möte med Trump

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anlände idag till Vita Huset för ett ödesmöte med Donald Trump. Mötet rör det pågående kriget i Ukraina.

USA:s president Donald Trump och hans ukrainske motsvarighet Volodymyr Zelenskyj har anlänt till Vita huset för sitt möte.



Högst på dagordningen står Kievs önskemål om den avancerade kryssningsroboten Tomahawk, som skulle innebära att Ukraina får möjligheten att slå mot mål betydligt längre in i Ryssland.

Enligt uppgifter från Expressen vill Donald Trump bland annat diskutera villkor för hur och när Tomahawk-robotarna ska användas. Ledarna ska träffas bakom stängda dörrar.

Foto: Alex Brandon/TT

Om Donald Trump uppfyller Zelenskyjs önskemål ska Vladimir Putin, över ett telefonsamtal, ha sagt att det skulle ge "betydande skada" på USA:s och Rysslands relation.