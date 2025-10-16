"Den kommer att bli verkligt vacker", sade president Donald Trump om en triumfbåge, som han vill uppföra i huvudstaden Washington DC.

Middagen var påkostad, gästerna täta och värden förhoppningsfull: Den kommer att bli verkligt vacker, sade president Donald Trump om en triumfbåge – en ”arc de Trump” – som han vill uppföra i huvudstaden Washington DC. Men den, liksom en jättelik festsal i Vita huset, kan behöva bidrag från middagsgästerna.



Vita husets inbjudningslista innehöll representanter för storbolag som Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft och Palantir, samt höjdare från försvarsjätten Lockheed Martin, rapporterade amerikanska medier på onsdagskvällen när middagen hölls.

Inbjudningskortet kom med en indirekt uppmaning som framfördes av kvällens värd:

— Många av er har verkligen, verkligen varit generösa. Jag menar, några av er som sitter här säger ”Min herre, skulle 25 miljoner dollar vara lämpligt?” Jag säger, jag tar det, sade president Trump som vill bygga en festsal med plats för omkring tusen gäster som ska skyddas av skottsäkert glas.

Miljardbygge

Kostnaden beräknas uppgå till 250 miljoner dollar, motsvarande närmare 2,4 miljarder kronor.

Byggandet av festsalen har redan inletts, och Trump valde att teatralt dra undan en ridå för att visa på det inledande arbetet – ett av de mest omfattande i Vita huset-området det senaste seklet.

Projektet är ett av många som fastighetsmogulen Trump genomför i det lilla presidentpalatset: guld och stuckatur är ett återkommande tema.

Men den verkliga drömmen är det byggnadsverk som Trump vill se på den anrika National mall: paradområdet som sträcker sig från Vita huset, förbi bland annat Jeffersonmonumentet, Lincolnmonumentet och minnesplatsen för de stupade i Vietnamkriget fram till USA:s kongressbyggnad Kapitolium.

Tre storlekar

Planerna på Trumps minnesmonument avslöjades av en fotograf från nyhetsbyrån AFP som lyckades fånga en modell av en triumfbåge på bild i förra veckan.

Den har redan fått ett namn: Arc de Trump – med hänvisning till triumfbågen i Paris med namnet Arc de Triomphe. Formellt ska den heta Självständighetsbågen.

Trumps förslag kommer i tre storlekar. Ett av dem visar en båge som är större än den i Paris.

Det framgick inte vilket av de tre förslagen som var den amerikanske presidentens favorit.