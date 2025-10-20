Susan Lorincz i "The Perfect Neighbor" – så lever hon i dag

Dokumentärfilmen "The Perfect Neighbor" gör succé på Netflix. Hur lever Susan Lorincz i dag, efter att ha dömts för att ha skjutit ihjäl Ajike Owens?

I "The Perfect Neighbor", regisserad av Geeta Gandbhir, får publiken – via polisens kroppskameror och larmsamtal – följa hur grannosämja i Ocala, Florida, till slut leder till en dödlig skjutning. Vid flera tillfällen, under flera månaders tid, slår Susan Lorincz larm till polisen och påstår att grannbarnen för oväsen, vistas på hennes tomt och bråkar med henne. Samtidigt vittnar resten av grannskapet om att Lorincz skriker rasistiska glåpord efter barnen, är hotfull och överdriver situationen i kvarteret i samtalen till polisen.

En av de i grannskapet som hörs och ses via polisens kroppskameror, när hon berättar om situationen, är Ajike "AJ" Owens. Hennes barn har, precis som så många andra på gatan, blivit utskällda av Lorincz och sedermera utfrågade av polisen, vilka vid upprepade tillfällen säger sig vara glada att barnen är ute och leker snarare än att hamna i trubbel.

MISSA INTE: Så lever Kendra Licari från Unknown Number i dag

Susan Lorincz. Foto: Marion County Sheriff’s Office via AP/TT

Ajike AJ Owens sköts ihjäl av Susan Lorincz

En kväll i juni 2023 tar "grannfejden" en ny vändning. Susan Lorincz ringer, ännu en gång, polisen och uppger att grannbarnen stör och skräpar ner med sina leksaker utanför hennes bostad. En patrull skickas till kvarteret, men innan de ens hunnit nå platsen får de larm om att en skjutning inträffat i området. Väl där hittas Ajike Owens med en skottskada i bröstkorgen. Hon förs till sjukhus med ambulans, men hennes liv går inte att rädda.

Annons

Ajike Owens. Foto: John Raoux/AP/TT

Det visar sig senare att Owens barn kallat på henne eftersom Lorincz kastat ett par rullskridskor mot dem och kallat dem "fårskallar". Hon ska därutöver ha tagit en av pojkarnas surfplattor och vägrat ge tillbaka den. När Owens gick över gatan till Lorincz bostad ska hon ha knackat på dörren för att hon ville prata med grannkvinnan om det som hänt. Kort därpå hörs ett skott i grannskapet. Lorincz har då, genom hennes ytterdörr, avlossat ett skott som träffat Owens – som då har sin tioårige son intill sig.

Susan Lorincz dörr. Foto: John Raoux/AP/TT

Det dröjde flera dagar innan Lorincz, som hävdade nödvärn enligt delstatens "stand your ground"-lag, greps och åtalades – något som ledde till protester. Men när polis och åklagare till slut inte fick ihop hennes tidslinje – hon hade påstått att Owens bultat på hennes dörr i flera minuter och att hon till slut fruktade för sitt liv – väckte man slutligen åtal.

Demonstranter krävde, här vid Marion County Courthouse, att Susan Lorincz skulle gripas och åtalas. Foto: John Raoux/AP/TT

Foto: Alan Youngblood/AP/TT

Susan Lorincz från "The Perfect Neighbor" avtjänar sitt fängelsestraff i dag

I "The Perfect Neighbor" på Netflix, som hade premiär den 17 oktober och som numera toppar listan över de just nu mest sedda filmerna bland de svenska streamingtjänstanvändarna, får man se hur Susan Lorincz döms till 25 års fängelse för dråp. Enligt amerikanska WCJB avtjänar hon sitt straff på Homestead Correctional Institution i södra Florida och hennes frigivningsdatum är satt till den 8 april 2048.

Annons

Susan Lorincz under tiden i fängelse. Foto: Florida Department of Corrections

I september 2025 gjorde Lorincz sin första intervju sedan hon greps och dömdes. För WCJB uppgav hon då att både Ajike Owens och hennes barn hade hotat henne till livet samma dag som skjutningen.

– Jag var skräckslagen, sa hon och hävdade att hon inte är kapabel till att begå dråp.

– Jag trodde bara aldrig någonsin att det här skulle hända, och det bara krossar mitt hjärta. Jag kan inte ta tillbaka det. Jag kan inte ersätta henne.

Ajike Owens familj: Därför ville vi göra "The Perfect Neighbor"

Pamela Dias vid dottern Ajike Owens begravning. Foto: Alan Youngblood/AP/TT

För USA Today har Ajike Owens mamma, Pamela Dias, berättat om hur hennes barnbarn "fortfarande känner stor smärta, men är mycket motståndskraftiga". Hon har vidare förklarat varför familjen ville att "The Perfect Neighbor" skulle göras. Enligt Dias är dokumentärfilmen "mer än bara vår smärta, vår tragedi och vårt lidande".