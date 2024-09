Det var i augusti 1989 som bröderna Lyle och Erik Menendez slog larm till polisen och uppgav att de hittat sina föräldrar – pappa José and mamma Mary Louise "Kitty" Menendez – mördade i familjens villa i Beverly Hills, Kalifornien.

Lyle Menendez och Erik Menendez. Foto: Nick Ut/AP/TT

Familjen Menendez villa i exklusiva Beverly Hills. Foto: Stella Pictures

Under de efterföljande månaderna, när föräldrarnas arv betalats ut, spenderade bröderna Menendez miljonbelopp på resor, klockor, restaurangbesök och lyxbilar – något som fick polisen att ana oråd.

I mars 1990 greps Lyle Menendez misstänkt för morden och tre dagar senare överlämnade sig Erik Menendez till polisen.

Varför mördade bröderna Menendez sina föräldrar?

Menendez-fallet blev nationellt omskrivet och när rättegången inleddes 1993 sändes den hos Court TV.

I rätten hävdade brödernas försvarsadvokat Leslie Abramson att Lyle och Eric Menendez dödat föräldrarna, men att de agerat i rädsla. Bröderna uppgav nämligen att deras pappa José Menendez utsatt dem för våldtäkter och sexuella övergrepp under uppväxten – något som två av deras kusiner också ska ha haft kännedom om.

Dianne Van der Molen, kusin till bröderna, vittnade under rättegången och uppgav att Lyle Menendez, vid åtta års ålder, berättat för henne att hans pappa förgripit sig på honom. Foto: Nick Ut/AP/TT

Deras mamma, Kitty Menendez, ska även hon ha känt till övergreppen, enligt bröderna. Hon ska emellertid ha hävdat att det var falska anklagelser.



Försvaret hävdade vidare att pappan, under den aktuella mordkvällen, ska ha hotat att döda sönerna om de berättade om övergreppen och att det var därför sköt ihjäl föräldrarna.



Leslie Abramson var brödernas advokat. Foto: Bob Galbraith/AP/TT

Åklagaren menade i stället att motivet till morden snarare var ekonomiskt och att bröderna ville komma åt föräldrarnas arv.

Vad fick bröderna Menendez för straff?

Det dröjde fram till 1996, efter två tidigare rättegångar där juryn varit oenig, innan bröderna Menendez dömdes. Både Lyle Menendez och Erik Menendez dömdes då till livstids fängelse, utan möjlighet till villkorlig frigivning, för mordet på José och Kitty Menendez.

Lyle och Erik Menendez dömdes till livstids fängelse. Foto: Kevork Djansezian/AP/TT

"Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" på Netflix

I tv-serien "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story", som hade premiär på Netflix den 19 september 2024, skildras bröderna Menendez brott.

I rollen som Erik Menendez hittar vi Cooper Koch, medan Nicholas Alexander gestaltar Lyle Menendez. Kitty Menendez och José Menendez spelas av Chloë Sevigny respektive Javier Bardem.

"Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" hade premiär på Netflix den 19 september. Foto: Stella Pictures

"Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" är skapad av Ian Brennan och Ryan Murphy, som också låg bakom "Monster: The Jeffrey Dahmer Story".

Jeffrey Dahmer. Foto: AP/TT

Erik Menendez i dag – är gift med Tammi Saccoman

Erik Menendez har varit placerad på flera anstalter sedan domen föll, däribland Folsom State Prison och Pleasant Valley State Prison. Han är numera intagen på Richard J. Donovan Correctional Facility i San Diego.

År 1993 började Erik Menendez brevväxla med Tammi Saccoman. Fyra år senare besökte hon Menendez för första gången och 1998 friade den dömde mördaren till Saccoman. Paret gifte sig år 1999.

– Tammis kärlek har drivit mig till att bli en bättre person. Jag vill vara den bästa tänkbara maken och det påverkar valen jag gör varje dag i fängelset. Tammi har lärt mig att vara en god make, har Erik Menendez tidigare sagt till People.

Erik Menendez år 2016 och Lyle Menendez år 2018. Foto: California Department of Corrections and Rehabilitation/AP/TT

Lyle Menendez i dag – är gift med Rebecca Sneed

Lyle Menendez var, enligt People, placerad på Mule Creek State Prison i drygt 20 år, men 2018 förflyttades han till samma anstalt som sin bror.

– Det var ett enastående ögonblick. Det var bara någonting jag inte var säker på någonsin skulle hända, har Lyle Menendez sagt om återföreningen till Daily Mail.

Lyle Menendez och Erik Menendez. Foto: Kevork Djansezian/AP/TT

År 1996 gifte han sig med receptionisten tillika modellen Anna Eriksson. Men år 2001 ansökte hon om skilsmässa och uppgav att Menendez varit otrogen mot henne genom att brevväxla med andra kvinnor från fängelset.



Två år senare, i november 2003, gifte sig Menendez med journalisten Rebecca Sneed.

– Vi försöker att prata i telefon varje dag, ibland flera gånger om dagen. Vi har ett väldigt stabilt och engagerat äktenskap och det hjälper mig och tillför både lugn och glädje. Det är en motpol till den oförutsägbara, väldigt påfrestande, miljön här, har Menendez sagt till People.

