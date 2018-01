En 31-årig man har gripits i Northampton, England, i samband med fem bestialiska kattmord, enligt brittiska nättidningen Evening Standard.

Mannen är misstänkt för att under juldagarna ha torterat fem katter till döds. Han ska sedan ha halshuggit husdjuren, lagt de avkapade huvudena i genomskinliga fryspåsar och lämnat dem nära sina ägares hus.

Utöver kattmorden misstänks mannen för att ha anlagt flera bränder på skjul och lekstugor i samma bostadsområde.

Mannens dna har hittats på flera av de mördade katterna och polisen har på så sätt kunnat koppla honom till brotten.



Det har vidare visat sig att mannen kan vara ansvarig för över 400 andra kattmord. Så tidigt som i 2014 kom flera rapporter om torterade och halshuggna katter runtom i stadsdelen Croydon i London. Morden ska ha fortsatt fram till 2016 och vid det laget sträckt sig över flera olika städer.

Mördarens signum ska ha varit att antingen svansen eller huvudet på den mördade katten huggits av.

Personen som utfört de över 400 morden har gått under smeknamnet "M25 cat killer", och med tanke på likheterna mellan de tidigare kattmorden och de som utförts under julhelgen, misstänker polisen att 31-åringen och "M25 at killer" är samma person.



Under 2016 gick PETA ut med en belöning på över 55 000 kronor till den person som hade information som kunde leda till gripandet av kattmördaren.

Trots gripandet varnar Boudicca Rising, chef för djurräddningsstjänsten i Northampton, djurägare för att fortsätta vara på sin vakt, då polisen ännu inte bekräftat att de fångat rätt person, skriver Evening Standard.

