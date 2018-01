Presenteras av: The Inner Circle

Sitter du och väntar på nästa säsong av "Game of thrones"? Och det riktigt kliar i kroppen? Det finns något som kan stilla din törst efter serien!

I Finland har nämligen ett hotell, i samarbete med HBO, öppnat som lär vara av intresse för ett fan som du! Hotellet heter Lapland Snowvillage och ja, "The iron throne" finns, skriver Standard Uk.

Dock gjord av is, precis som allt annat på hotellet. Hotellet är gjort på över 350 kilo is och över 19 miljoner kilo snö. Riktigt kyligt, precis som på andra sidan "the wall".

Bildkälla: Lapland hotell

Eftersom att hotellet är gjort av snö och is så kommer de inte stå under våren och sommaren utan bara vara öppet på vintern.

Vad mer finns förutom en gigantiskt "Iron throne" gjord av is? Jo både "Hall of faces" och stora iskulpturer föreställande drakar, skriver Standard Uk.

Det sägs att hotellet även är inspirerat av säsong åtta. Så för ledtrådar titta på videon i spelaren ovan för mer bilder inifrån hotellet!

