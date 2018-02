Det var The Washington Post som först kunde avslöja nyheten efter att källor, som vill vara anonyma, sagt att de hört presidenten presentera direktivet redan den 18 januari tidigare i år.

Presidentska tidigare ha uttryckt en fascination och ha haft lite av en fäbless för militärparader och särskilt tanken om kunna anordna en själv i USA.

Det hela ska ha konkretiseras på ett möte bakom lyckta dörrar i början av 2018.

President Trump ska då, omgiven av flera människor högt uppsatta inom försvaret, ha specifikt gett en order gällande paradens vara eller icke vara.

President Trump under ett av sina tal BIld: AP

– Jag vill ha en parad, precis som den i Frankrike, uppges Trump ha sagt enligt källorna.



Under förra året så bjöd Frankrikes president Emmanuel Macron in Trump som sin personliga gäst under firandet av Frankrikes nationaldag.

Trump ska senare ha sagt att det var en av de mäktigaste paraderna han någonsin har sett.

President Trump tillsammans med Frankrikes president Emmanuel Macron Bild: AP

Förutom de logistiska problemen med att skicka Abrams-stridsvagnar och andra militära fordon till Washington så är det inte i dagsläget självklart hur hela evenemanget skulle finansieras och kostnaderna skulle kunna kunna landa vid miljonbelopp, säger militära tjänstemän till The Washington Post.



Skulle president Trump genomföra den tänkta paraden så skulle det vara den första militärparaden på amerikansk mark sedan segerfirandet av Gulfkriget 1991.

Segerparaden 1991 Bild: Youtube

Nyheten om Trumps vilja att anordna militärparaden kommer samtidigt som Nordkorea planerar att hålla i en egen parad. En parad då de ska visa världen dussintals av deras nya långdistansmissiler, säger källor med djupa insikter om Nordkorea till CNN.



En av källorna fortsätter och menar att uppvisningen av flera hundra missiler och raketer skulle vara ett sorts försök att försöka skrämma vettet ur alla amerikaner.

