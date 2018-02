För nio månader blev 19-årige Frederikke Jørgensen helt förälskad i valpen Wilma, en svart fransk bulldog. Men för en vecka sedan var Frederikke nära på att förlora sin bästa vän.

Frederikke, till vänster, tillsammans med en väninna. Bildkälla: Instagram

Det hela började efter att 19-åringen, från Danmark, kom hem från jobbet i måndags. Hon märkte snabbt att något inte stod rätt till med den annars spralliga Wilma.



– Hon är vanligtvis väldigt energisk, men i måndags var hon nedstämd. Hennes ögon vattnades och hon var väldigt trött. Därför bestämde jag och min mamma oss för att åka direkt till veterinären, förklarar Frederikke i en intervju med Dagens

Väl hos veterinären fick de höra något som ingen hundägare vill höra – Wilma hade drabbats av hjärtmask.

Hjärtmasken är en parasit som kan ta sig in i hunden. Ofta, som i Wilmas fall, via andra hundars avföring. Efter att den tagit sig in i hundens kropp attackerar den lungorna och orsakar hjärtsvikt. Parasiten kan vara väldigt svår att behandla och leder många gånger till döden för den sjuka hunden. I sällsynta fall kan parasiten också drabba människor.

Trots att Wilma snabbt fick medicin, verkade hennes tillstånd bara förvärras.

– Det var min mamma som upptäckte att hon att det verkligen var illa. Wilma var nästan helt okontaktbar och hennes hjärta slog väldigt hårt, så vi rusade med henne till djursjukhuset, fortsatte Frederikke i intervjun.



Att hålla koll på de utmärkande symptomen kan rädda hundens liv

Väl vid sjukhuset hade Wilma piggnat till, något som fick veterinären att tvivla på att hunden var så sjuk som Frederikke påstod. Men efter att veterinären tog en närmre titt på den lilla franska bulldoggen, förstod hon snabbt att Wilma låg illa till.

Wilma i kritiskt tillstånd på djursjukhuset. Bildkälla: Instagram

Det finns nämligen två symptomen som är vanliga för hundar som drabbats av hjärtmasken.



– Hon tittade in i Wilmas mun och såg att hennes slemhinnor var helt bleka och hon hade också en röd fläck på hennes bröstkorg, det var tecken på inre blödningar som hade orsakats av parasiten, förklarade Frederikke.



Det skulle bli sämre för Wilma innan det blev bättre. Dagen efter drabbades hon av kramper och en mindre hjärnblödning. Enligt veterinären fanns det en risk att den franska bulldoggen inte skulle kunna gå längre, eller ens överleva.

– Det var en otroligt hjärtskärande sak att få höra och en av de tuffaste saker jag upplevt på länge.

En bild på Wilma, tillsammans med Frederikke. Bildkälla: Facebook

Lyckligtvis blev Wilma snart frisk igen, efter fyra dagar på djursjukhuset med vila och medicinering.



Frederikke vill påminna andra hundägare om att de kan kosta andra hundars liv

Efter händelsen vill Frederikke uppmana andra hundägare att ta sitt ansvar.

– Jag var väldigt ledsen och väldigt känslomässig. Faktum är att jag bara vill se till att inga andra hundägare hamnar i min situation. Alla vet mycket väl att om man köper en hund, så bör man också städa upp efter den, säger 19-åringen i sin intervju med Dagens.



