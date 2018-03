Inspirerades av Scream



15-åriga skolelevenmördades brutalt av lastbilschauffören, 24, i november 2001. Mordet ska ha inspirerats av en scen ur filmen Scream från 1996.

När hon var hemma hos honom gjorde han närmanden, men när hon visade att hon inte var intresserad gick han till ett annat rum. Där han hade den ikoniska Scream-masken.

Alisson blev huggen runt 30 gånger med två stora knivar, på samma sätt som offret i filmens öppningsscen. Efter att ha mördat henne så ringde han polisen och erkände.

American Psycho



2004 lurade den 14-årige Michael Hernandez in en skolkamrat in på toaletten där han högg honom över 40 gånger till döds. Han dömdes till livstidsfängelse för mordet. Han erkände även att hans beteende var utformat efter seriemördarna i American Psycho och När lammen tystnar, enligt The Sun.



Han ska ha identifierat sig med seriemördarna i filmerna, och ville agera som dem i sin plan att bli en seriemördare. Michael menade att han trodde att Gud gett honom speciella krafter och "höll med i hans beslut om att mörda sin klasskamrat".

Ville vara som Dexter

2009 ströp 17-årige Andrew Conley sin 10-årige bror Conner och dumpade hans kropp i en park. Några veckor efter mordet berättade han för sin flickvän att han ville bli som mördaren i Dexter.

Till polisen ska han sa sagt så här:

"Jag vet inte om du har hört om den, men den heter ’Dexter’ och det är en tv-serie. Och jag känner mig som honom eftersom han är en seriemördare som dödar andra mördare, men jag känner mig som honom."

Dexter. Bildkälla: Faksimil Giphy

Fick en stroke efter Saw-inspirerat spratt

Har du sett Saw-filmerna? Då vet du vem Jigsaw är. Han får människor att skada sig själva och varandra för att lära dem värdet av livet. Han dödar inte någon med sina egna händer, men sätter andra i situationer där de skadar eller dödar varandra.

Två tonårstjejer i Tennessee spelade en 52-årig kvinna ett Saw-inspirerat spratt. Som tur var klarade sig kvinnan. Kvinnan fick ett röstmeddelande, där någon sa att en vän hade blivit gömd i hennes hus.

Personen som ringde skulle släppa ut giftig gas i huset som hade gömts. Kvinnan skulle bestämma om hon ville rädda sig själv eller sin vän. Kvinnan blev så rädd att hon fick en stroke.

Men som tur var blev hon återställd och flickorna dömdes för trakasserier, skriver The Sun.

Du kanske också vill läsa om 7 kända seriemördares skrämmande sista ord? Det kan du göra här! Eller så kanske du vill läsa sjuka fakta om 15 seriemördare? Då kan du göra det här!

Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.