Den norska tv-serien Skam tog världen med storm i fyra säsonger, men nu har hypen nog lagt sig för de allra flesta skandinaver. Kvar har vi en hel drös länder som har sina egna versioner av succéserien: Tyskland, Italien, Holland och Spanien för att nämna några.

I veckan hade även den amerikanska versionen premiär. Här är allt vi vet om den.

Namnet

I slutet av 2016 blev det klart att den världskända producenten Simon Fuller (American Idol, So you think you can dance) hade köpt rättigheterna till Skam. Serien gick då under det föga förvånande arbetsnamnet "Shame", men har nu alltså fått sitt riktiga namn: SKAM Austin.

Bild: Skam Austin

Premiären

Serien hade premiär i veckan, den 24 april för att vara mer exakt.

Här kan du se den



Skam Austin är precis som originalserien en webbserie. Den här gången visas den dock på Facebook Watch och är, så vitt vi vet, tillgänglig för alla oavsett var man befinner sig i världen.

Avsnitten läggs upp på Skam Austins officiella Facebooksida som du hittar här.

Det är med andra ord inte lika stelt som när NRK hindrade personer utanför Norge från att se klippen på deras hemsida och bland annat vi i Sverige fick vänta tills SVT började sända serien...

The Bouldin Kittens. Bild: Skam Austin

Julie Andem är tillbaka vid rodret

En av anledningarna till att Skam la ner efter fjärde säsongen var att skaparen Julie Andem ansåg att det hade blivit ett för stort heltidsprojekt, vilket du kan läsa mer om här. Men nu är hon tillbaka vid rodret för Skam Austin.

"Det kommer vara svårt att försöka göra serien i en annan kultur, i ett annat språk och till en mycket större och mångfaldig publik, men jag lovar att lägga all min kraft och hjärta i det här... låt oss visa tonåringar att de inte är ensamma", ska Julie Andem ha sagt i ett pressmeddelande enligt NME.

Och ja, formatet är detsamma

Precis som originalet läggs klippen upp i seriens realtid, visar chattar och sms och lägger stor vikt vid Instagram.

Redan när det började bli klart att serien skulle göras i USA började man förbereda instagramkonton för en del av karaktärerna, för att börja bygga upp en backstory. Ett fantastiskt sätt att lära känna karaktärerna, särskilt när det än så länge bara finns några få klipp.

Bild: Skam Austin

Karaktärerna



Gymnasieskolan Hartvig Nissen i Oslo har bytts ut till Bouldin High i Austin. Precis som med de allra flesta skolor där det går många unga kids florerar rykten. De sprids bland annat genom instakontot Overheardbouldin, som du kan kika in här.

Men vilka är huvudkaraktärerna vi möter egentligen? Här är allt vi vet om dem.

Megan Flores

Megan Flores är den amerikanska motsvarigheten till Eva. Hennes Instagram är full av glada bilder med växter, djur och smoothies. Det är en hel del selfies, men också en mängd kärleksfulla budskap till pojkvännen Marlon. Sa vi att hon hade pojkvän?

Se Megans instagram här

Marlon

Marlon är alltså en kopia av Jonas, som ju spelas av Marlon Langeland, så snacka om meta. Han är tillsammans med Megan, vilket han inte är lika ivrig att visa upp på instagram som hon är. Socialisten Marlon spelar i band, går på demonstrationer, tycks gå på hippa fester och umgås med sina vänner.

En av hans bästa vänner är Shay Dixon.

Se Marlons insta här

Shay Dixon

Shay Dixon kan vara seriens coolaste karaktär. Åtminstone får man det intrycket av de få sekunder hon hittills varit med i serien. När hon gör entré blir det tydligt att självförtroendet är på topp.

Skam stans (alltså fansen) har en teori om att Shay är den amerikanska motsvarigheten till Isak. Huruvida det innebär att hon är hemligt förälskad i Marlon eller Megan diskuteras för fullt – men ännu vet man inte vad framtiden har för Shay.

Se Shays Instagramkonto här

Abigail







Ni kanske minns Pepsi max-gänget? Austins motsvarighet är cheerleadergruppen The Bouldin Kittens som inkluderar bland annat Abigail.

I januari i år skrev Abby på sin insta att "detta ska bli hennes år". Troligtvis har hon alltså haft det kämpigt (eller dramatiskt) under 2017, men varför vet vi ännu inte riktigt. En vild gissning är att Abigail är motsvarigheten till Ingrid, och i så fall krävs det inte mycket för att räkna ut vad dramat handlar om, men helt säkra kan vi inte vara.

Kontot hittar du här

Josefina Valencia

Vi vet väldigt lite om Josefina mer än att hon är färgglad och kännetecknas av ett unibrown. Det tycks finnas mycket sprudlande energi hos henne och ingen tråkig stund.

Bästa sättet att få ett intryck av Josefina är nog att kolla in hennes smink-video på hennes insta. Du kommer inte ångra dig.

Här finns Josefinas Instagram

Kelsey

Varken Kelsey eller Josefina har egentligen synts till i något avsnitt ännu, därför vet vi så lite om dem. Men de är uppenbart vänner. Skam stans har teorier om att Kelsey är den amerikanska motsvarigheten till Noora eller Vilde, men det finns också detaljer som talar för att det skulle vara Sana.

Kelsey fyller nämligen sin vardag med träning och hälsa, vilket skulle kunna vara en indikation på ätstörningar vilket vi vet att både Vilde och Noora har haft. Men hon går också till kyrkan och räds inte att lägga upp ett citat ur bibeln på sin Instagram.

Se Kelseys Instagram här

Nu är du allt nyfiken va? Kolla in klipp från den nya serien i spelaren ovan.

