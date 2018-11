Jane, 23, ger 700 000 kronor per år till den rätte drömprinsen

Att vara riktigt kär kan vara den absolut bästa känslan som finns på hela jorden. Men att hitta den perfekta partnern som matchar en själv är inte alltid superenkelt.

Allt annat än enkelt tycker Jane Park från Edinburgh i Storbritannien att det är att hitta sin drömprins. Nu hoppas hon att pengar ska vara hennes väg till lycka.

Hon vill nämligen betala 60 000 pund, drygt 700 000 svenska kronor, per år till den rätta, lojala mannen som vill bli hennes pojkvän.

Vann på lotto

Park är blotta 23 år gammal och redan miljonär. När hon var 17 år vann hon drygt 11,5 miljoner kronor på lotto och har sedan dess levt ett lyxliv. Hon har spenderat pengar på utekvällar, lyxbilar och plastkirurgi, skriver brittiska The Mirror.

Tur i spel, otur i kärlek

Man brukar säga "tur i spel, otur i kärlek", och det är exakt vad som har hänt Park. En person som står henne nära berättar för The Mirror om Parks relationssituation.

– Jane är fantastisk och hon har så mycket att ge, men sedan hon vann pengarna har hon varit själv, hon har haft väldigt otur, säger personen enligt The Mirror.

I och med att Park har väldigt mycket pengar, oroar hon sig för att dejta vanligt eftersom hon inte vet varför killar dejtar henne. Är det för den person som hon är eller för pengarna hon har?

– Hon vet inte om hon blir älskad för den personen hon är eller för hennes pengar. Jane har en tendens att vara osäker ibland och oroar sig för människors motiv, säger personen enligt The Mirror.

Ska hålla henne sällskap

Men nu efter ett par misslyckande relationer som bland annat har slutat med otrohet, väljer hon alltså att försöka "köpa" sig en pojkvän för drygt 700 000 kronor. Tanken är att Parks ska ha någon att dricka vin och äta middag tillsammans med.

Lanserade en hemsida

För att hitta den rätta mannen startade Park upp en hemsida där killar fick skicka in en ansökan. Hon valde därefter ut de personer som verkade mest intressanta och kallade dem till en intervju. Enligt källor ska alla intervjuer spelats in och filmats, uppger The Mirror.

Nu får vi bara hoppas att Parks hittar sin lojala drömprins!

