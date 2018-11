Att skolfoton ibland spexas till lite extra är ingen nyhet. Men några pojkar i Baraboo School District i USA tog skolfotot ett steg längre.

Nazistisk hälsning

Fotot har delats tusentals gånger. Anledningen? Alla elever gör Hitlerhälsningen "Sieg heil". Eller ja, det är ju givetvis upp till åskådaren. Men visst ser det ut som att pojkarna med sina utsträckta armar gör den nazistiska hälsningen?

Skolfotot från the Baraboo School District. Bildkälla: Faksimil Twitter

#Barabooproud

NBC15 News som rapporterat om händelsen har även ifrågasatt skoldistriktet. Om det verkligen var så att pojkarna på bilden var elever på någon av skolorna i distriktet.

Men på just den frågan fick NBC15 News inget svar.

I Baraboo School District ingår flera skolor med förskoleklasser upp till High school-klasser. Under måndagsmorgonen twittrade skoldistriktet ett uttalande:

"Fotot av studenter som postat med hashtag #barabooproud reflekterar inte de pedagogiska värderingarna i skoldistriktet i Baraboo. Vi undersöker och kommer att fortsätta alla tillgängliga och lämpliga åtgärder, inklusive juridiska, att ta itu med."

Fotografens initiativ

NBC15 News har pratat med en av pojkarna på bilden. Han säger dock att han är en av de få som inte gjorde Hitler-hälsningen. Men anledningen till gesten var enligt honom helt på fotografens initiativ. Fotografen ska ha bett alla unga män att göra gesten. Och som vi ser på fotot följde de hans uppmaning, skriver NBC15 News.

"Hatfri miljö"

Senare under måndagen gick The District of Baraboo ut med ett pressmeddelande för att kommentera händelsen ytterligare. De skrev där att det senare bekräftats att bilden inte tagits på skolan eller på ett event som anordnats av skolan.

"Baraboo School District är en hatfri miljö där allt: människor, oavsett ras, färg, religion, trosbekännelse, kön, sexuell läggning, könsidentitet, nationellt ursprung eller anor, respekteras.", skriver föreståndaren Dr. Lori Mueller i pressmeddelandet.

Anledningen till varför fotot tagits är fortfarande oklart och det är under utredning.

