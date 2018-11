Om man har på sig ett par stringtrosor i spets så har man gett sitt medgivande till sex. Så resonerade en försvarsadvokat i ett misstänkt våldtäktsfall i Irland.

– Kan vi med dessa bevis (trosorna) verkligen utesluta att hon var attraherad av den anklagade, eller att hon var öppen för möjligheten att träffa och vara med någon? Man måste titta på hur hon var klädd. Hon hade på sig stringtrosor i spets, sade försvarsadvokaten under rättegången till det misstänkta våldtäktsfall som skapat stora rubriker i landet, enligt The Telegraph.

Advokatens resonemang resulterade i en friande dom för en 27-årig man som misstänktes för att ha våldtagit en 17-årig flicka.

#thisisnotconsent



Den friande domen föll den 5 November och fallet fick snabbt stor uppmärksamhet i Irländsk media. En dom som väckte ilska hos tusentals kvinnor i landet.

En av dessa kvinnor var den irländska politikern Ruth Coppinger, som på grund av fallet gjorde ett starkt ställningstagande under en politisk debatt, enligt The Telegraph.

Under debatten lade hon nämligen fram ett par blåa stringtrosor i spets – samma typ av trosor som den 17-åriga kvinnan ska ha burit under den misstänkte våldtäkten.

– Det skulle inte vara konstigt om någon antog att det kändes genant för mig att lägga ett par stringtrosor här, tänk er då hur ett våldtäktsoffer eller en kvinna känner när hennes trosor visas upp i rättssalen, sade Coppinger, enligt The Telegraph.

Ett symbolisk handling som spred sig som löpeld och lade grund för hashtagen #thisisnotconsent som florerat på sociala medier under den senaste veckan.

Engagerar kvinnor från hela världen

Kvinnor från hela världen har laddat upp bilder på spetsunderkläder för att visa sitt stöd till den 17-åriga flickan. Och för att samtidigt poängtera att ett klädval aldrig är ett medgivande till sex.

"Bara för att jag har fina trosor betyder det inte att jag säger ja" skriver en Twitteranvändare. Bildkälla: Twitter

Stora protester i Irland

Och under onsdagen ledde Ruth Coppinger, politikern som sporrade #thisisnotconsen, en protest på Dublins gator. Samtidigt samlades hundratals utanför domstolen i Cork, där domen föll. Trapporna utanför domstolen kläddes i flera olika trosor, i en symbolisk protest, enligt The Telegraph.

I en intervju med The Irish Examiner förklarar Irlands rättvise- och jämställdhetsminister, Charlie Flanagan att han är öppen inför tanken av att förändra lagarna kring våldtäkt, men menar att reglerna först skulle behöva ses över av en granskningsgrupp.

"Om det visade sig att lagarna behövde ändras så skulle jag vara väldigt angelägen om att de skulle göra det, men jag tror att det i detta fall handlar om hu man handlat och gått till väga under just denna särskilda rättegång. Jag vill inte kommentera enskilda fall, men just i detta fall var det en kvinnlig advokat som ställde frågorna." sade Flanagan, enligt The Telegraph.

Nyligen användes den nya svenska samtyckeslagen i våldtäktsfall i Sverige. Lagändringen resulterade i att våldtäktsmannen fick ett längre straff. Läs mer om det här.