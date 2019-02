IS-svensken Michael Skråmo är omringad i sista terrorfästet

Terrorsekten IS är snart historia. Av det så kallade "kalifatet" återstår nu bara någon enskata kvadratkilometer i den lilla syriska byn Baghouz.

Men det finns fortfarande folk där som tror på en framtid för IS, och som är beredda att skada civila och sina familjer för att fortsätta den lönlösa ockupationen. En av dem är Michael Skråmo från Göteborg.

Skråmo har befunnit sig i Syrien sen 2014 – nu uppger flera medier att han är omringad, att hans fru är död och att hans barn är vid mycket dålig hälsa.

"Han ska få betala"

– Vi bryr inte oss om honom. Han ska få betala för det han gjorde. Det enda vi bryr oss om är barnen. Barnen svälter och är sjuka, säger en anhörig till Expressen.

Skråmo, 33, har under senaste åren spelat in flera propagandavideos för att försöka övertala svenskar att komma ner till Syrien för att kriga för terroristerna i IS. Nu har verkligheten kommit ikapp honom.

Senast i augusti uppgav han att han var svårt sjuk.

När Islamiska statens så kallade huvudstad Raqqa föll för en månad sen lyckades Skråmo ta sig ut tillsammans med sin familj, men nu ska alltså hans fru vara död.



Enligt Expressen vägrar han att ge upp. Han ska också ha en annan familj från västra Sverige med sig i Baghouz. Enligt flera medier ska ungefär 300 IS-medlemmar befinna sig på den lilla ytan. Det ska också finnas ett stort antal civila där.

Konverterade till islam

Michael Skråmo är uppväxt i Göteborg, och konverterade till islam efter gymnasiet och blev snabbt radikal muslim. På 00-talet gjorde sig Skråmo känd som en debattör och kringresande predikant.

Michael Skråmo i ett debattprogram i SVT 2009.

2014 reste han till Syrien för att strida med IS, och tog namnet Abdul Samad al Swedi ("Allahs svenske tjänare"). Skråmo har spelat in flera videos, bland annat ett klipp från 2015 där han gråter och ber svenskar komma ner och ansluta sig till terrorsekten.

