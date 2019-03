Kvinna ville efterlikna "50 Shades of Grey" – höll på att kvävas

Fifty Shades – en erotisk triologi som tagit många med storm under de senaste åren. Serien som från början är böcker, har även gjorts till film. Totalt har det kommit tre filmer – Fifty Shades of Grey, Fifty Shades of Darker och Fifty Shades of Freed. I filmerna förekommer en hel del sex mellan huvudkaraktärerna Anastasia Steel som spelas av Dakota Johnson och Christian Grey som spelas av Jamie Dornan.

Och kanske har filmerna fått en och annans sexfantasier att flyga iväg lite? Det gjorde i alla fall en kvinna på den spanska ön Teneriffa. Men allt gick inte som planerat. Det slutade med att polisen fick komma och rädda henne då hon höll på att kvävas, rapporterar spanska The Local.

Hittades i en bil vid nudiststrand

Larmet till polisen inkom efter att en privatperson hört en bil tuta vid upprepade tillfällen intill en nudiststrand i närheten av Las Teresitas på Teneriffa. Även en servitris ska ha hört att det tutade konstant i två timmars tid innan polisen tillslut kom till platsen.

När polisen lokaliserade bilen hittade de en kvinna som hade silvertejp över munnen och hade bundit ihop sina vrister med buntband.

Skulle efterlikna "Fifty Shades"

Stranden som ligger i närheten av där kvinnan hittades är enligt lokaltidningen känd för swingers och för "personer som gillar att se på– eller ha sex utomhus".

Kvinnan har i efterhand berättat för polisen att hon "inte har en partner" och att hon skulle "försöka efterlikna en bdsm-scen från 50 Shades of Grey".

Den efterliknande scenen kunde ha slutat extremt illa för kvinnan. Enligt polisen fick hon ingen luft och var nära att kvävas i bilen, skriver The Local.

