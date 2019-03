Polisen om Madeleine McCann: Hon är vid liv

Sökandet efter Madeleine McCann är långt ifrån över. Nästan tolv år efter att den 3-åriga flickan försvann från ett turisthotell i Portugal 2007 har polisen nu stora förhoppningar om att hitta flickan – vid liv.

Det är i nya dokumentären "The Disappearance of Madeleine McCann" som polisen Jim Camble, som är inriktad på att hitta just försvunna barn, uttalar sig om fallet. Han tror att man kommer hitta flickan vid liv.

– Vi sätter vårt hopp till teknikens utveckling. År efter år blir DNA-tekniken bättre, år efter år blir ansiktsigenkänningstekniken allt bättre, säger han i dokumentären.

– Jag är övertygad om att vi kommer få reda på vad som hänt, fortsätter Camble.

"Högt värde"

I dokumentären intervjuas också privatdetektiven Julian Peribanez, som anlitats av familjen McCann. Han är övertygad om att Madeleine fortfarande är vid liv, och att hon blivit kidnappad av människosmugglare.

– En flicka som Madeleine har ett högt värde för människosmugglare, de skulle kunna sälja henne för mycket pengar, säger Peribanez i dokumentären, skriver The Sun.

