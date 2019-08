2014 föddes Dylan, som under graviditetens gång förväntades födas utan problem och helt frisk.

Men så lätt blev det inte. Så fort Dylan kom till världen förstod läkarna att det var något som inte stämde.

Dylan visade sig ha drabbats av kongenitalt naevus. Bildkälla: Facebook/Dylan's Amazing Journey

80 procent täckt av födelsemärken

När Dylan var nyfödd var hans rygg helt mörkröd och resterande kropp var i princip helt täckt av svarta leverfläckar.

Hela 80 procent av hans kropp var täckt av födelsemärken, vilket senare skulle visa sig vara en allvarlig form av kongenitalt naevus.

Ökad risk för hudcancer

Dylans mamma Kara fick förklarat för sig att det skulle krävas många operationer, eftersom kongenitalt naevus ökar risken för att drabbas av hudcancer.

80 procent av Dylans kropp var täckt av födelsemärken. Bildkälla: Facebook/Dylan's Amazing Journey

Läkarna ville operera direkt när de såg hur stort födelsemärket på hans rygg var, men sådana operationer är otroligt invecklade eftersom de kräver att man transplanterar hud från andra kroppsdelar.



Gick med implantat i tre månader

Dylan fick växa till sig lite innan läkarna påbörjade de mer komplicerade operationerna. De lade in implantat under hans friska hud, för att den skulle töjas så pass att de sedan kunde ta hud därifrån, till de drabbade områdena på hans kropp. Under tre månader gick han med dessa implantat medan de växte sig större.

Implantaten växte sig större och större. Bildkälla: Facebook/Dylan's Amazing Journey

"Vi håller tummarna att hans födelsemärken aldrig blir till cancer, men det kan hända när som helst. Han opereras var tredje till sjätte månad, beroende på vilken del av kroppen det är", skriver hans mamma Karla, rapporterar Telegraph.



Det tog 26 operationer för hälften av födelsemärket att försvinna.

Alltid glad

Enligt Dylans familj är de förbryllade över hans kämparglöd. Trots tuffa år som kantats med sjukhusbesök efter sjukhusbesök så har Dylan aldrig tappat glädjen.

"Vi försöker göra det som är bäst för honom. Vi vill ge honom det längsta och lyckligaste livet vi kan. Dylan förvånar mig konstant, han har alltid ett leende på läpparna och tycker att han äger sjukhuset. Alla sköterskorna känner honom och älskar honom", fortsätter hans mamma.

Trots svårigheterna är Dylan alltid glad. Bildkälla: Facebook/Dylan's Amazing Journey

Bryr sig inte om andras åsikter

Dylan är inte rädd för de blickar som främlingar ger honom när han befinner sig utomhus, utan bemöter de istället genom att förklara hans tillstånd. Mamma Kara förklarar att hon aldrig kommer att gömma honom för omvärlden.

"Jag är inte rädd för att ta ut honom och jag vill inte att han ska vara orolig eller behöva skämmas för något", skriver hon enligt Telegraph.