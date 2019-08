Sånt här får bara inte hända. När den ideella djurorganisationen Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) kom hem till en 38-årig kvinna boendes i den brittiska staden Stockton-on-Tees fick de sig minst sagt en chock.

Brännmärken på kroppen

I huset fanns förutom kvinnan även hennes hund, som var märkbart skadad. Hunden, som heter Buster, hade en svår öroninfektion och kunde heller inte öppna sin mun. Dessutom hade han flera brännmärken på kroppen – brännmärken som kom från cigaretter, rapporterar The Mirror.

Hunden hade plågats av sin matte när den hittades. Bildkälla: RSPCA

Och kvinnan visade minst sagt sin aggressiva sida när personerna från RSPCA var där. Hon var alkoholpåverkad och ville sätta igång en fight mot ett par andra människor som befann sig i närheten, som även de var berusade.

Lidit i flera månader

Hunden togs till veterinär och när han undersöktes kunde man se på hans skador att han lidit i uppskattningsvis tre månader. Veterinären menar bland annat att då hunden inte kunde öppna sin mun helt kunde han inte reglera sin kroppstemperatur.

På hundens kropps fanns flera brännmärken från cigaretter. Bildkälla: RSPCA

Uteblev från rätten

Kvinnan står nu anklagad för fyra fall av djurplågeri och skulle under tisdagen befinna sig i rätten, någon som hon inte dök upp till. I och med att kvinnan inte dök upp fann rätten henne skyldig till anklagelserna, då detta ansågs som ett tecken, rapporterar The Mirror.