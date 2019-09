Vissa saker vill man göra med familjen, men en del saker gör man helst utan dem. Då kan du tänka dig hur ett par i 50-årsåldern kände när de träffade på sin 30-åriga dotter och hennes man på ett swingerparty. Pinsamt är ordet.



"Jag kommer aldrig glömma hennes chockade ansiktsuttryck"

Det är i en kolumn i The Sun som en 53-årig man skiver för att han behöver råd. Varför? Jo för att han träffat på sin dotter på en swingerfest i han och sin frus grannskap. Enligt honom är swingerparty något som han och hans fru titt som tätt går på, men denna gång fick de sig en riktig oväntad överraskning.

"Vi gick in till köket med några drinkar till personer som vi redan känner. Senare gick vi in till sällskapsrummet där några andra flirtade, skojade och blev allt mer avslappnade med varandra", skriver mannen i The Sun.

När han kollade sig runt om i rummet fastnade hans blick på en kvinna.

"Det första jag såg var hennes klänning. Jag tänkte 'det är precis en likadan klänning som vår dotter bar förra veckan när vi såg henne senast'".

Det visade sig vara hans dotter – en gift kvinna i 30-årsåldern.

"Hon var där med sin man och stod avslappnat och höll sin hand på en annan mans ben", skriver mannen.



Så fort den 53-åriga mannen såg sin dotter sa han till sin fru att han genast ville lämna festen, men dottern hann se sina föräldrar.

"Jag kommer aldrig att glömma hennes förvirrade och chockerade ansiktsuttryck".

Paret stannade inte och pratade med sin dotter och har sedan den dagen aldrig satt sina fötter på ett swingerparty.

Vägrar svara i telefonen

Relationen mellan föräldrarna och deras dotter är inte längre densamma som den var innan det pinsamma incidenten, menar mannen. Dottern vägrar svara när de ringer och ringer inte heller tillbaka. Detta är något som speciellt påverkar hans fru mycket då hon och dottern står varandra väldigt nära, skriver han i The Sun.