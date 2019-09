USA bekräftar: Ufo-bilderna är äkta

Tidigare i somras rapporterade Nyheter24 om att USA:s president Donald Trump hade deltagit i ett hemligt möte om ufo:n.

Sedan dess har det varit ganska tyst från stormaktens ledning om de mystiska bilderna.

Sägs vara av äkta material

Nu har den amerikanska flottan dock gått ut med information om att bilderna som publicerades är av äkta material – och inte går att förklara på annat sätt.

"Flottan anser att de fenomen som förekommer/avbildas i de tre videoklippen är oidentifierade", skriver flottans talesperson Joseph Gradisher till The Black Vault.

Det var i december 2017 som två av tre videoklipp publicerades av New York Times.

Det tredje klippet lade To The Stars Academy of Arts & Science ut i mars året därpå, och klippen kom att kallas "FLIR1", "Gimbal" och "GoFast".

"Det roterar"

De omtalade föremålen fångades på bild när två stridsflygplan kom nära ett oidentifierat flygande föremål nära San Diego i USA. I videoklippet kan man höra piloternas uppenbart förvirrade reaktioner:

– Se på det. Det roterar, uppger en av piloterna.

Gradisher vill inte vara allt för spekulativ men menar på att det som syns på bilderna är "oidentifierade fenomen".

"Flottan har inte offentliggjort någon karaktärisering eller beskrivning, och inte heller någon hypotes eller slutsats, avseende föremålen i de refererade videorna", förklarar han i ett uttalande.



Presidenten tveksam

Donald Trump däremot har uttalade sig väldigt skeptiskt till klippen, och menar att han inte riktigt tror på vad som sägs.

Men David Fravor var en av piloterna som såg objektet, och han är helt övertygad om att det var ett ufo av äkta vara.

– Allvarligt talat, jag är helt övertygad om att det vi såg inte var av denna världen, skriver Aftonbladet.