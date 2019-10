Telefontabben kan ge andra tillgång till din Facebook-profil

Geir Åkerland från Norge hade gett två glädjeämnen i form av nya mobiltelfoner till sina två barn. Men efter att han beställt SIM-kort till mobilerna från företaget OneCall – så inträffade en problematisk händelse.

Det var när ett av Åkerlunds barn skulle logga in på Facebook-appen som man insåg att något inte stod rätt till, något som var ett övertramp mot folks integritet på sociala medier.



Fick åtkomst till en annan Facebook-profil

Åkerlund talar ut om incidenten som gjorde det möjligt för hans barn att få inloggningsuppgifter till en annan Messenger-profil – när hen begärde om ett nytt lösenord:

- När vi skulle logga in på Facebook på min dotters telefon fick vi höra att lösenordet var fel och begärde ett nytt lösenord via SMS till mobilen. Sedan kom vi in på en annan persons Messenger, berättar han för Dinside.

Han fortsätter med att säga att han har försökt få kontakt med Facebook för att rapportera problemet, men har ännu inte fått något svar från företaget:

– Vi vet inte vad felet är, men jag tycker det känns olustigt att kunna komma åt en annan persons Facebook-meddelanden bara genom att få ett nytt telefonnummer.



Viktigt att man uppdaterar information på internet

Ellen Cecilie Scheen som är kommunikationschef på Telia Norge som äger företaget OneCall, förklarar att problemet troligen ligger på att den tidigare ägaren av mobilnumret inte har uppdaterat sin information på Facebook:

– Det låter som att personen som hade numret innan inte har uppdaterat sin information på Facebook. Det är mycket viktigt att du gör det för att undvika sådana här scenarion.

Hon förklarar vidare att även om man byter telefonnummer hos en operatör, så får inte andra online-tjänster reda på bytet automatiskt. Har man då inte uppdaterat sin information manuellt så kan det vara så att ens gamla nummer fortfarande är registrerat på den gamla användaren, säger hon enligt Dinside.

