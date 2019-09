Sandy Hook Promise är en ideell grupp som bildades av familjemedlemmar till de offer som dog i skolskjutningen i Connecticut på grundskolan Sandy Hook i december 2012.

Sammanlagt dog 28 personer i skjutningen när en man öppnade eld med ett halvautomatiskt gevär. Gärningsmannen tog sedan sitt liv. Alla offer var mellan fem till tio år gamla.

4 miljoner människor jobbar aktivt mot skolskjutningar

Sammanlagt har 4 miljoner människor gått med i The Sandy Hook Promise. "The Promise" innebär att man lovar att göra allt man kan för att skydda sina barn från vapenvåld, genom att uppmuntra och stötta lösningar som skapar säkrare och hälsosammare hemmiljöer, skolor och samhällen.

Nu har Sandy Hook Group även gått ut med en video till alla som börjar höstterminen. Videon är minst sagt omdiskuterad.



Videon börjar med en vanlig skolmiljö med elever som gör sig redo för sin första dag. Men halvvägs genom svänger den glada stämningen till väldigt mörk. En pojke sätter på sig hörlurar och missar att elever bakom honom springer från pistolskott.Videon övergår sedan till att visa hur skolstartsmaterial kan användas för att överleva en skolskjutning.

Videon avslutas med "school shootings are preventable if you know the signs".

304 masskjutningar i USA i år

Enligt Gun Violence Archive har det hittills i år varit 304 masskjutningar i USA. Om denna trend fortsätter att gå uppåt kommer 2019 vara det första året sedan 2016 med mer än en masskjutning per dag.

I augusti uttalade sig President Donald Trump och sa att seriösa diskussioner pågick om att introducera bakgrundskontroller på människor som vill köpa vapen.

För att förebygga och skydda sig mot potentiellt våld har en skola i Michigan blivit ombyggd med betongbarriärer så att studenter ska kunna gömma sig mot gevärskulor.

Se hela videon högst upp i artikeln.