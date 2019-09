Totalt hade drygt 3,5 millioner personer på Facebook tackat ja och sagt att de är intresserade av att storma Area 51 den 20 september 2019. Den lokala polisen hade förberett sig för att åtminstone 30 000 besökare skulle dyka upp. Vad hände egentligen? Blev det någon stormning? Nyheter24 reder ut!

Allt började som ett skämt

I juni startade Matty Roberts, en 21-årig högskoleelev från Bakersfield i California Facebook-eventet "Storm Area 51, They Can't Stop Us All." Syftet med eventet var att storma Area 51 och släppa lös alla utomjordingar som det amerikanska militären hållit tillfångatagna. I eventet postades det memes och stämningen var skojfrisk.

En hade föreslagit att stormingen skulle genomföras genom att alla skulle springa framåtlutade som anime–ninjan Naruto Uzamaki, för att öka hastigheten. I mitten av juli hade eventet nått en miljon villiga deltagare.

Närmsta staden Rachel – 54 invånare

I USA började både polisen och de närmsta lokala städerna förbereda sig för stormningen och invasionen av människor. Staden Rachel i Nevada med ett invånarantal på 54 var den staden som låg närmast ingången. Stadens lokala vandrarhem skulle även behöva vara hem åt många av besökarna.

Kommunen postade ett varnande meddelande på sin webbsida, i meddelandet varnades besökarna att det inte skulle finnas tillgång till vatten eller mat, och boende för alla skulle självklart bli ett problem.

En besökare röker en el-cigarett utanför huvudbasen för stormningen av Area 51. Foto: John Locher.

Amerikanska luftfartsverket meddelade att all flygtrafik skulle vara avstängd under stormningen. Den lokala sheriffen meddelande att det kanske inte skulle finnas telefonteckning och att den tvåfiliga motorvägen skulle förmodligen bli proppfull. De meddelade även att den närmsta bensinstationen, 8 mil bort, troligtvis skulle få slut på bensin.



En besökare använder en Pepe-mask medan han står nära en taggtråd nära ingången till Area 51. Foto: John Locher.

Inga aliens i sikte – två gripna youtubers

I slutändan visade det sig att ingen faktiskt stormade Area 51. Det hela slutade, för de flesta, som en trevlig sammankomst. Totalt anlände cirka 3 000 människor till Nevada. Knappt 200 tog sig till huvudingången till Area 51, uppger CNN.

“Det verkar som att folk bara tar det lugnt och har det trevligt,” observerade Dave Wells, en 56 år gammal man från Cincinnati.

Två youtubers som rest hela vägen från Nederländerna greps när de försökte ta sig in på området. Straffet för de båda skulle bli ett års fängelse, men omvandlades sedan till tre dagars fängelse och dryga böter.

En person går in på "Lille A'Le'Inn" innan Facebook-eventet ska äga rum några dagar senare. Foto: John Locher.

En person greps också för narkotikabrott, en annan för sexuellt ofredande i form av blottning. En kvinna gick så nära gränsen att hon greps, men släpptes kort därefter, uppger AP.

Besökare nära Nevadas test– och träningscenter nära ingången till Area 51. Foto: John Locher.

Festival hölls i Las Vegas

En donationsbaserad festival vid namn Alienstock anordnades istället i Las Vegas 19-22 september. Festivalen flyttades till Las Vegas för att arrangörerna insåg att det skulle vara omöjligt att skapa en festival mitt i Nevada–öknen. Festivalen beskrevs på hemsidan som "en upplevelse som firar utomjordingar och det okända."

Tre systrar väntar på linje utanför souvenirbutiken utanför bascampet vid ingången till Area 51. Foto: John Locher.

Fakta Area 51

Area 51 är ett icke-officiellt namn på en amerikansk millitärbas som tillhör USA:s flygvapen. Militärbasen ligger i Lincoln County i delstaten Nevada, på en uttorkad sjöbotten i Groom Dry Lake i Mojaveöknen, 20 mil norr om Las Vegas. Area 51 förekommer i spelfilmer och tv-serier, de har ofta en koppling till de konspirationsteorier som finns om platsen, exempelvis Independence Day från 2016.





Fyra besökare dansar utanför ingången till bascampet utanför ingången till Area 51. Foto: John Locher.

På grund av att området omfattas av sträng sekretess så har det skapats många konspirationsteorier om vad som egentligen sker inne på Area 51. En konspirationsteori är att utomjordingar hålls fångna där, därför skulle stormningen äga rum, för att avslöja USA:s hemlighetsmakeri med tillfångatagna aliens.

En man i alienmask står utanför ingången till Nevadas test– och träningsområde nära Area 51. Foto: John Locher.

