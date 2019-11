Chockerande videon: Här plågas hästar för att locka köpare

Djurrättsorganisationen PETA, ”People for the Ethical Treatment of Animals, kunde nyligen avslöja utbredd djurplågeri på hästmarknader i Rumänien.

Kollapsar och skadas

I videomaterial som organisationens tyska förgrening lyckats fånga syns hur panikslagna hästar piskas av säljare och tvingas bära tung last utan fungerande hjul.

Motivet bakom uppvisningen är att demonstrera "djurens styrka" för att locka potentiella köpare.

Hästar plågas på marknader runtom i Rumänien. Foto: Youtube

I videomaterialet syns hur vissa hästar kollapsar av stress och panik när de försöker att ta sig ifrån säljare.

Namninsamling för att stoppa marknaderna

PETA har startat en namninsamling för att uppmärksamma marknaderna som de menar finns på flera ställen i landet.

