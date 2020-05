Det var för sju år sedan som företaget Blue Star Line annonserade sina planer på att bygga en Titanic 2.

Efter att produktionen stannat upp en stund på grund av en finansiell dispyt, har bygget sedan dess kunnat fortgå.

Kopian hoppas kunna bli så lik originalet som möjligt. (Bildkälla: Blue Star Line)

Man har kunnat släppa bilder på hur den tilltänkta farkosten kommer se ut när den är färdig.

Och nu kan väntan snart vara över, och även om inget exakt datum är utsatt än väntas man kunna lansera skeppet 2022, skriver The Mirror.

KOMMER SEGLA SAMMA RUTT SOM ORIGINALET

Företaget meddelade på sin Facebook-sida att de kommer dela med sig av ytterligare information om Titanic 2 senare i år.

Som en hyllning till originalskeppet kommer kopian att segla samma rutt som den ursprungliga båten.

Planer på en ny version av Titanic har funnits sedan 2013. (Bildkälla: Björn Lindgren/TT)

Den första Titanic körde som bekant in ett isberg och sjönk till botten under sin jungfrufärd 1912 mellan Southampton och New York.

Repliken kommer givetvis inneha mycket modernare säkerhetsutrustning och navigationsteknologi än originalet.

MÅNGA HYLLNINGAR TILL TITANIC

Däremot kommer det finnas en hel del passningar till Titanic, alltifrån layouten och interiören kommer vara inspirerad av det ikoniska skeppet.



Det inkluderar en nästan identisk version av skeppets enorma trappa, som säkert är välbekant för alla som sett den berömda filmen om skeppet.

Originalet sjönk under sin jungfrufärd 1912. (Bildkälla: AP/TT)

Titanic 2 förväntas kunna transportera runt 2 400 passagerare, samt 900 besättningspersonal.

Om man väl kastar loss 2022 får vi hålla tummarna för att den här jungfrufärden går bättre än föregångarens.

