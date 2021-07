Spermadonation i Köpenhamn kan vara ett alternativ

Det finns flera alternativ för hjälp med befruktning för att bli gravid.

Intrauterin insemination IUI-behandling med spermadonation i Köpenhamn

Insemination (IUI) är en säker, kostnadseffektiv och en av de behandlingsformer som gör minst ingrepp. Oftast är IUI det första behandlingsalternativet för kvinnor med öppna äggledare och som har en bra äggreserv.

IUI är en bra metod för alla kvinnor i par med man, kvinna eller för dem som är singel och som själva inte har ett fertilitetsproblem. När en IUI-behandling utförs sätter en barnmorska in särskilt tvättade spermier in i kvinnans livmoder under den bästa tiden under kvinnans menstruationscykel.

Spermier kan antingen ges av kvinnans partner eller med spermier från en spermadonator.

Själva överföringen av sperma sker på en särskild klinik i Köpenhamn. Under behandlingstiden minimeras sedan resekostnader genom att flera konsultationer sker via video och kontrollscanningar kan ske på fertilitetskliniker på din hemort.

Hur IUI-behandlingen (spermadonation) går till i Köpenhamn

För att kunna bedöma vilken nivå av äggstocksreserv kvinnan har med syftet att välja rätt behandlingsmetod behöver kvinnan AMH eller AFC-nivå mätas.

Efter en konsultation över video skickas läkemedel till dig via en apotekspartner. Om kvinnan lever med en partner rekommenderas att partnern deltar i den första konsultationen.

Först föreslås en behandlingsplan som visar kostnader och hur behandlingsplanen ser ut.

När det är dags för själva inseminationen (överföring av spermier) sker detta på en specialistklinik i Köpenhamn. Inseminationen sker i en lugn miljö och tar bara några minuter. Det hela upplevs som en vanlig gynekologisk undersökning.

En barnmorska inspekterar livmoderns position och sätter in en tunn kateter i livmoderns mun. Barnmorska sprutar in de tvättade spermierna som själva hittar vägen till kvinnans ägg.

14 dagar efter IUI-behandlingen gör kvinnan ett graviditetstest för att se om graviditeten inletts. Under tiden hålls löpande kontakt med specialister via videokonferens.

Olika typer av spermadonatorer i Köpenhamn

Under förberedelserna väljer du vilken typ av spermadonator du önskar.

Det finns anonyma givare där kliniken, barnet eller kvinnan aldrig kan ta reda på vem givaren är.

Vanligt är att man istället väljer den form där barnet vid 18 års ålder har möjlighet att få reda på vem givaren är. Spermadonatorn väljer själv vilken kategori han vill tillhöra.

Gynna din förmåga att bli gravid i Köpenhamn

Kvinnor som vill bli gravida skall ta 400 mikrogram folsyra varje dag. Viktigt är att leva hälsosamt, t ex:

Rök inte

Undvik alkohol

Undvik koffein

Ordna god nattsömn

Om BMI är under genomsnitt, öka vikten till normalt BMI

Träna lätt med regelbundna pauser

Minska mättat fett och sockerintag

Fyll på omega 3-nivåer

Ät mycket frukt och grönsaker

Ha kul och delta i positiva aktiviteter

Minska stressnivåer

