Bäst i test: Foundation som håller hela dagen

Vi har gjort det så enkelt för dig som möjligt att hitta din nya foundation. Vare sig du är ute efter en flytande foundation eller puder. Vi har valt våra favoriter från ett stort test av foundation från bäst-i-test.se.

Du hittar också 5 grymma tips på hur du får din foundation att sitta längre och vad du ska tänka på när du väljer foundation.

Bäst i test: Foundation flytande

Just nu nedsatt med 20 procent! True Match Foundation, Loreal Paris – 136 kronor här.

Positivt: En välkänd och prisvärd foundation från Loreal Paris, med en silkeslen konsistens som smälter in i huden. Den ger ett väldigt naturligt resultat och du kan själv justera vilken täckningsgrad du vill ha. Den har en matt finish som döljer rodnader på huden i ansiktet.Denna foundation har också gjort sig känd genom att erbjuda ett väldigt brett sortiment av färger, som är särskilt anpassade till kvinnors behov världen över.

Negativt: Den matta finishen kan framhäva torra områden på huden. Om du har torr hud rekommenderar vi att du blandar ut din foundation med en grym dagkräm för att få ett jämnt resultat.

Tips för längre hållbarhet: Investerar i en grym primer som också förbereder huden för att din foundation ska hålla bättre. Applicera sedan med en beautyblender för absolut mest hållbart resultat. Osäker på hur man använder en beautyblender? Läs vår guide här.

Prisklass: Budget

Täckningsgrad: Medium

SPF: Nej

Betyg: 4,5 av 5

Bäst i test: Foundation puder

Original Foundation Spf 15 mineralfoundation, Bareminerals – 395 kronor här.

Positivt: En foundation i puderform som verkligen satte märket Bareminerals på kartan i sminkvärlden. Denna foundation är 100 procent vegansk och innehåller mineraler som vårdar huden samtidigt som den täcker rodnader och ojämnheter under dagen. Den är lätt att arbeta med och ger mycket lyster. Bra urval av färger och innehåller solskyddsfaktor SPF 15.

Negativt: Låg solskyddsfaktor, SPF 15, vilket innebär att du bör komplettera med annat solskydd för att skydda huden.

Tips för längre hållbarhet: Vi rekommenderar att du lägger din mineralfoundation med den här sminkborsten. En specialdesignad borste som är framtagen för att ge ett jämnt resultat vid applicering av mineralfoundation och för att fånga upp så mycket som möjligt av produkten med minimalt spill.

Prisklass: Mellan

Täckningsgrad: Hög

SPF: Ja

Vad ska man tänka på när man väljer foundation? 5 grymma tips!

Utgå från dig själv, och inte någon annan, när du väljer foundation. Från ditt behov av täckningsgrad, din hudton och din livsstil. Vill du ha mer täckningsgrad eller mindre? Vill du ha en flytande foundation eller foundation i puderform? Behov av SPF eller inte? Alla dessa frågor är bra att ta ställning till innan man börjar leta efter sin foundation.

Tycker du ändå att det känns som en djungel? Lugn, här hittar du en kort checklista att koll på.

1. Satsa på en ljusare ton. Vad menar vi med det? Jo alltså en ljusare ton än din "rätta" färg. Det är nämligen lättare att mörka ned den med puder i efterhand än att ljusa upp den i efterhand. Du undviker också risken för en skarp osmickrande rand eller ett fläckigt resultat.

2. Ha två till fler olika färger under året. En ljusare på vinterhalvåret när du är lite blekare och en mörkare på sommaren när din hud är härligt solbränd.



3. Rätt verktyg. Applicera din foundation med rätt verktyg så får du både ett jämnare och ett mer hållbart resultat. Använd en beautyblender till en flytande foundation och en borst till en mineralfoundation.

4. Not to prime is a crime! Använd primer helt enkelt. Din foundation "fäster" bättre på huden och håller längre.

5. Rengöring är A och O. Rengöring är ett återkommande tips när det kommer till smink. Din hud och din sminkrutin går liksom hand i hand. Slarva inte med rengöringen av vare sig ansiktet eller dina sminkborstar och blenders. Noggrann rengöring förebygger risken för finnar och utslag i ansiktet, vilket ger en bättre kanvas för din makeup!





