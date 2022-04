Nytt rekord för Zibanejad efter Rangers-vinst

"Enastående!" Så beskrev New York Rangers tränare Gerard Gallant sitt lag efter att ha tagit emot Detroit på Madison Square Garden på lördagen.

Men trots 17 skott på mål under första perioden dröjde det nära 14 spelminuter in i matchen innan Rangers fick till ett första mål. I numerärt överläge fick till slut Mika Zibanejad in ett skott som tog sig förbi Detroits målvakt Thomas Greiss, in i mål.

Redan här slog 28-åringen sitt eget säsongsrekord på 75 poäng. Ett mål som gav honom 76 poäng, men det skulle sluta på 77 innan matchen var slut.

För tidigt i andra perioden fick Rangers till det igen när Frank Vatrano satte 2–0, efter pass från Zibanejad. Målet blev även Vatranos hundrade mål i NHL-karriären.

— När vi spelar så här bra är vi svåra att slå, sade han efter matchen, enligt nhl.com.

I sista perioden var det kanadensaren Alexis Lafrenière som glänste mest på isen när han gjorde två mål med tio minuters mellanrum.

— Jag tyckte vi hanterade pucken bra, vilket vi har gjort hela säsongen. Vi skapade chanser och vi körde vårt spel. Jag är mycket nöjd, sade NY-tränaren Gerard Gallant, enligt nhl.com.

Matchen som slutade 4–0 var New York-lagets femte seger på sex matcher.