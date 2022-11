Ikonen hyllades â€“ sedan vann Ã–rebro klart

Det var en minnesvärd lördag för Örebro.

Först hissades klubblegendaren Henrik Löwdahls tröja med nummer 15 på ryggen upp i taket i Behrn arena. Löwdahl gjorde 18 A-lagssäsonger i klubben, den första 1999, och var lagkapten under sina åtta sista säsonger, varav tre av dem i SHL.

Väl på isen tände hemmalaget på alla cylindrar. Mål av Linus Öberg och Rodrigo Abols gjorde att Örebro tog ledningen med två mål i första perioden.

Tungt för Rögle efter 20 minuter, men det skulle bli ännu värre. 41 sekunder in i andra perioden satte Christopher Mastomäki 3–0 och bara halvminuten senare kom nästa smäll för Skånelaget.

18-årige stortalangen Marco Kasper satte in en tuff tackling på Örebrostjärnan Mathias Bromé. På tok för tuff, ansåg domarna, som efter videogranskning tilldelade Kasper ett matchstraff – och i det efterföljande numerära överläget gjorde också Örebro 4–0 genom Filip Berglund.

Linus Sjödin reducerade i matchens slutskede och Örebro vann till slut med 4–1.

— Känns bra med tre poäng, men den (segern) var kanske inte så starkt. Vi spelar ganska svagt sista 30 minuterna och de får en chans att komma tillbaka in i matchen, säger Rodrigo Abols i C More.

Örebro är därmed tillbaka på vinnarspåret efter tre raka förluster. För topptippade Rögle fortsätter kräftgången och man parkerar på elfte plats i SHL-tabellen.

— Vi sätter oss i dåliga situationer och det är inte acceptabelt, säger Rögles lagkapten Anton Bengtsson.