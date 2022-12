Stöttade Frankrike i regnbågsfärgad tröja

Det mörkblå plagget hade dessutom regnbågsfärgade armar, vilket ses som ett tydligt budskap att hon främjar för mångfald.

Just hbtq-frågan har diskuterats flitigt under fotbolls-VM – homosexualitet är olagligt i Qatar – och flera landslag var beredda på att ta ställningen genom att bära "One Love"-bindeln men ändrade sig då det internationella fotbollsförbundet Fifa hotade med repressalier.

Frankrike vann kvartsfinalen mot England och är klart för semifinal mot Marocko.

Under den matchen kommer Oudea-Castera få sällskap på läktaren av presidenten Emmanuel Macron.