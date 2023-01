Ingen ”Challe”-effekt för HV71

Nästjumbon HV71 kom till matchen mot Färjestad med fem raka bortaförluster i SHL-ishockeyn.

I veckan agerade klubbledningen och gjorde en förändring i tränarstaben, där Charles ”Challe” Berglund tog Johan Åkermans plats som Tommy Samuelssons assistent.

Samuelsson välkomnar ett par nya ögon med fokus på spel i så kallade special teams, det vill säga numerära över- och underlägen – ett sorgebarn för HV71 den här säsongen.

— Det har gått fort de senaste dagarna. Vi behöver en inkörningsperiod men det känns bra, sade Tommy Samuelsson till C More.

Ingen puckvård

Spelmässigt såg det långa stunder bra ut mot Färjestad men det var hemmalaget som tog ledningen när Oscar Lawner kom direkt från avbytarbåset och förvaltade Remi Elies passning på bästa sätt, 1-0.

— Jag slänger den på mål. Det är tur att den går in. Roligt, sade Lawner till C More.

Färjestad saknade fyra tunga forwards i Per Åslund, Victor Ejdsell, Linus Johansson och Henrik Björklund. Till matchen mot HV71 lånade laget därför in allsvenska Moras center Kalle Miketinac.

Han gjorde vad han kunde men det var ett annat Mora-förvärv som stod för den matchavgörande fullträffen.

Den 22-åriga backen Axel Bergkvist gjorde sitt första SHL-mål när han satte 2–0 i spel fyra mot fyra.

— Skönt, verkligen, sade han till C More.

Bergkvist var inte helt nöjd med det regerande mästarlagets insats.

— Det är en svängig match. Inte så mycket vård av puck från något av lagen, sade han.

Bra målvaktsspel

Amerikanen Andy Miele reducerade till 1–2 och var en av flera HV-spelare som hade jättelägen att utöka målskörden och ge det hårt pressade Smålandslaget välbehövliga poäng.

— Vi måste hitta sätt att göra fler mål. Det (målskyttet) har varit ett problem, sade Miele till C More.

Färjestads målvakt Dennis Hildeby gjorde en jättematch – ett tema för mästarklubbens burväktare den senaste tiden.

Fram till Mieles mål höll Hildeby och kollegan Matt Tomkins nollan i hemmaarenan i nära tre timmars effektiv speltid – via 4–0 mot Leksand (Hildeby) och 1–0 efter straffar mot Växjö (Tomkins).

Ville Pokka avslutade målskyttet mot HV71 när han satte 3–1 i tom bur.

Tränarnas kommentarer sade mycket om matchen.

— Totalt är det strukturellt bra, men det gäller att omsätta det i mål också, sade Tommy Samuelsson.

Färjestads Tomas Mitell såg samma match:

— Vi kämpar med näbbar och klor för att överleva. Det är mycket som behöver förbättras. Spelet i egen zon är bra men vi är där alldeles för mycket, sade han till C More.