Oskarshamns formbesked: storseger mot Växjö

Oskarshamn bortaslog Örebro med hela 5–1 förra veckan – och såg till att ta med det vägvinnande spelet hem.

Då blev SHL-hockeyns tabelletta Växjö en överkomlig uppgift.

Grunden till segern ordnades i två delar: laget stod emot Växjös inledande dominans – som bland annat bestod av Kalle Kossilas missade straff – och målen i andra perioden.

"Stod på huvudet"

— Vi är under belägring i 12–15 minuter, det hade förmodligen varit 3–0, 4–0 om inte Tim (Juel, målvakten) stod på huvudet och boxplay spelat bra, säger tränaren Martin Filander till C More.

— Det säger något om moralen att orka vända på det och sedan vara riktigt bra.

Oskarshamn behövde bara tio sekunder i powerplay innan Jiri Smejkal skickade in 1–0 i powerplay i andra perioden.

Johannes Salomonsson ökade på till 2–0 efter 9.38 av perioden och drygt en minut senare satte Antti Suomela 3–0.

— Vi sade det efter första (perioden), som de dominerade totalt, att det är jobbigt att inte göra mål när man dominerar, säger Salomonsson till C More.

— Får vi in första då kan det bli lite pyspunka, det var så jag upplevde perioden.

Växjös Rasmus Bengtsson:

— De fick övertaget efter första målet. Jag tycker vi tappade spelet från första, där vi dominerade men inte fick in pucken, säger han till C More.

Tredje raka segern mot Växjö

Oskarshamn var desto skickligare på att få in puckarna.

I tredje satte Smejkal 4–0 i ett friläge i numerärt underläge, Myles Powell gjorde 5–0 och Suomela 6–0

Segern var Oskarshamn tredje av lika många möjliga mot Växjö under säsongen.

Leksand åkte på två baklängesmål i hemmamötet med Örebro – och lyckades aldrig resa sig.

Visserligen reducerade Carter Ashton i slutet av andra perioden, efter Milton Oscarsons och Mathias Bromés fullträffar för Örebro, men särskilt närmare kom inte Dalalaget.

I stället gjorde Emil Larsson 3–1 i tom målbur.