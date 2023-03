Fotbollslegendaren Just Fontaine död – skyttekungen blev 89 år gammal

Just Fontaine blev känd under fotbolls-VM i Sverige 1958 där han gjorde 13 mål på sex matcher. Ingen herrspelare har gjort fler mål under ett och samma slutspel.



Redan 1962 tvingades han sluta med fotbollen vid 28 års ålder, på grund av skada.

Var storslagen tränare

Under sin spelarkarriär representerade Fontaine franska klubbarna Nice och Reims samt Casablanca i födelselandet Marocko.

Som tränare coachade han storlagen Paris Saint-Germain och Toulouse och det marockanska landslaget.

Han blev 89 år.