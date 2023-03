Örebros Eklind: "Vi var redo"

Örebro fick en smakstart i SHL-kvartsfinalen hemma mot Timrå.

Tacka Oliver Eklind för det.

24-åringen gjorde 1–0 redan efter 5.01 och bara drygt två minuter senare ökade han på Örebros ledning.

— Vi kom ut bra, en bra start och det var skönt att stänka in två kassar, säger han till C More.

Rasmus Rissanen och Milton Oscarson stod för de följande målen som gav en 4–1-seger.

— Vi var för dåliga i första perioden, det var konstiga mål vi släppte till. Även det i tredje. Vi kan inte dra på oss utvisningar, det blir för jobbigt, säger Timråtränaren Anders Karlsson till C More.

— Men det är sju matcher, de eller vi ska vinna fyra.

Timråstjärnan Jonathan Dahlén, som klev av i sista grundseriematchen mot Örebro med en befarad axelskada, var tillbaka i spel.

Mer var det inte.

25-åringen var, tillsammans med Robin Hanzl och Magnus Pääjärvi, inne på tre mål bakåt.

— Ledande spelare får inte spela minus tre, säger Karlsson.

På söndag ställs lagen mot varandra igen, då i Timrå.