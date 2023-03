Zlatan om den mörka tiden: "Jag har fått lida"

Lagom till VM-kvalstarten mot Georgien i mars för två år sedan var Zlatan Ibrahimovic tillbaka i landslaget efter fem års frånvaro. Nu gör han ytterligare en comeback

Här är hans bidrag i landslaget under Janne Anderssons tid som förbundskapten:

25 mars 2021, VM-kval mot Georgien på Friends arena

Ibrahimovic spelar från start. Han står för framspelningen när Viktor Claesson i den 35:e minuten gör matchens enda mål. Ibrahimovic kliver av i den 84:e minuten och ersätts av Robin Quaison.

28 mars 2021, VM-kval mot Kosovo i Pristina

Ibrahimovic gör på nytt avtryck när han spelar fram Ludwig Augustinsson till 1–0. Han är sedan delaktig i Alexander Isaks 2–0. I den 67:e minuten blir Ibrahimovic avlöst av Marcus Berg. Sverige vinner med 3–0.

11 november 2021, VM-kval mot Georgien i Batumi

På grund av skada hade Ibrahimovic tvingats tacka nej till EM-slutspelet under sommaren och de inledande kvalmatcherna under hösten. I Batumi är han tillbaka – från start. Men trots mängder av chanser under den första halvleken får Sverige inte utdelning. Efter pausen kommer chocken: Georgien vinner med 2–0

14 november 2021, VM-kval mot Spanien i Sevilla

Det är 17 minuter kvar och det står 0–0 i en match Sverige måste vinna för att ta sig direkt till VM när Ibrahimovic byts in. Veteranen stångas förgäves. Álvaro Morata gör det spanska segermålet i 86:e minuten. På tilläggstid mejar Ibrahimoviv brutalt ned César Azpilicueta, får sin andra varning i kvalet och stängs av en match, mot Tjeckien i playoff-semifinalen.

29 mars 2022, playoff-final till VM mot Polen i Chorzow

Under inhoppet de sista elva ordinarie minuterna plus tilläggsminuterna kan inte Ibrahimovic rädda landslaget till VM. Polen håller sina 2–0 och spelar i Qatar i november.

Några månader senare opereras Ibrahimovic för en korsbandsskada. Den 26 februari gör han comeback i Milan och den 15 mars tas han ut i landslagstruppen till EM-kvalen mot Belgien (fredag) och Azerbajdzjan (måndag)