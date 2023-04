Rosén sköt Växjö till SHL-final

Det hade gått knappt tolv minuter av första förlängningsperioden när Robert Rosén fick sitt läge.

Växjö kom i en av många snabba omställningar. Dan Sexton passade fram till Rosén, som avgjorde semifinalen mellan benskydden på Frölundamålvakten Lasse Johansson.

Därmed är Växjö klart för SHL-final efter två tuffa serier mot Luleå respektive Frölunda.

— Det har varit tajta matcher rakt igenom. Men det var vi förberedda på och det är vi förberedda på inför finalen också, säger Robert Rosén.

— Men det är otroligt skönt att vi slipper spela på onsdag igen utan kan ladda för finalen.

I den andra semifinalen leder Skellefteå mot Örebro med 3–2 i matcher.

— Det spelar ingen roll vilka vi möter. Vi har så klart bra självförtroende i laget nu. Det ska bli otroligt skönt att spela final, säger Robert Rosén.

Vinna eller försvinna

Det var vinna eller försvinna för Frölunda, efter två raka förluster.

Samma sak gällde för övrigt för Joel Lundqvists fortsatta karriär, som efter hans matchstraff i lördags hängde på att lagkamraterna till att börja med skulle lyckas förlänga semifinalserien till en sjunde match.

Lagkaptenen var på plats i Scandinavium men valde att, nervös och spänd, följa matchen via en tv i stället för på läktaren.

För lagkamraterna blev hans frånvaro dock snarare tändvätska i måstematchen.

Det blev en match i högt tempo – men snålt på målfronten, sedan både Lasse Johansson i Frölundamålet och kollegan Emil Larmi i Växjö gjort flera viktiga räddningar var.

Först strax efter en Växjöutvisning med några minuter kvar av den andra perioden bröts dödläget. Frölunda lyckades hålla pucken under kontroll i Växjös zon, varpå Filip Johansson slog en genomskärande passning som gav Max Friberg öppet mål.

— Jättefin passning, verkligen. Att kunna lura målvakten med skott hela vägen och sedan vika över den i sista sekunden. Jag var glad att han såg mig, säger Max Friberg till C More.

Vände matchen

"Friberg missade avslutningen av grundserien efter att ha brutit ett finger i januari, men var tillbaka lagom till kvartsfinalen mot Färjestad. Nu gjorde Frölundastjärnan sitt första mål i årets slutspel – när det behövdes som mest.

Frölunda hade sedan några lägen att punktera matchen, bland annat i ett numerärt överläge i tredje perioden. I stället kom Växjö tillbaka kort därefter.

Joachim Blichfeld slog en perfekt passning förbi Frölundamålet, där Manuel Ågren dök upp och gjorde 1–1.

— Det är en fantastisk passning av "Jocke", sedan är det bara att raka in den, säger Ågren till C More.

I förlängningen fullbordade Växjö vändningen genom Robert Roséns matchvinnande mål.