En kväll för Börje: "Han hade älskat att vara här"

Fakta: Börje Salmings ALS-stiftelse Börje Salmings ALS-stiftelse har som mål att främja vetenskaplig forskning för att öka förståelsen kring varför man drabbas av ALS, förbättra behandlingen och skapa initiativ för att ge stöd till drabbade och anhöriga. Stiftelsen samlar också in medel och ger ut ekonomiskt stöd för att stötta ALS-forskningen och anhöriga. I styrelsen sitter: Rikard Josefson, vd i Avanza Bank, Teresa Salming (Börjes dotter), Pia Salming (Börjes fru), Karin Karlström, entreprenör, grundare och initiativtagare av stiftelsen, Nicklas Lidström, fd ishockeystjärna och vice ordförande i Detroit Red Wings, Ulf Hedin, professor och överläkare vid Karolinska institutet), Billy Ydefjäll, insamlingschef för Hjärtebarnsfonden och Peter Forsberg, vice ordförande i Svenska ishockeyförbundet.

Under onsdagskvällen hålls galan "En kväll för Börje" på Berns i Stockholm. Galan arrangeras av Börje Salmings ALS-stiftelse och syftet är framför allt att hylla Börje Salming och samla in pengar till stiftelsen, men även att sprida kunskap om vad som händer inom ALS-forskningen just nu och vad stiftelsen bidrar med.

— Det var det här som Börje ville, att vi skulle skapa en stiftelse, att vi skulle samla in pengar för att försöka hitta ett botemedel till den här hemska sjukdomen. Han skulle ha älskat att vara här, säger den förre hockeystjärnan Nicklas Lidström som sitter i stiftelsens styrelse.

För honom är det här en hedersam uppgift.

— Jag har alltid sett upp till Börje. Det kändes som en självklarhet att hjälpa till för han har betytt så mycket för mig i min karriär och i mitt liv. Jag kände att jag ville ge tillbaka på något sätt.

En svårutforskad sjukdom

I styrelsen sitter även Ulf Hedin, professor och överläkare vid Karolinska institutet.

— Vårt arbete handlar om att bättre kunna förstå varför man drabbas av ALS, hitta bättre behandlingsmetoder samt ge stöd åt drabbade och deras anhöriga, säger han.

Även om Sverige ligger bra till när det kommer till ALS-forskningen så finns det begränsningar.

— ALS hör till en relativt ovanligt sjukdom vilket leder till att forskningen blir begränsad. Det är 100 gånger fler som drabbas av hjärtinfarkt. Det är en svårutforskad sjukdom och därför blir det också svårare för forskare att konkurrera om medel.

Men med Börje Salmings ALS-stiftelse finns nu en möjlighet.

— Nu när det har blivit så mycket uppmärksamhet och eftersom Börje var så modig att visa upp den här sjukdomen så har det inneburit en möjlighet, säger Ulf Hedin och fortsätter:

— Det här initiativet startades tillsammans med Börje och hans familj. Att han vågade visa upp hur hemsk den här sjukdomen är har varit avgörande för att vi ska kunna driva det här arbetet.

Stig Salming.

Ett stort hjärta

På galan är Börje Salmings familj också på plats, däribland hans bror Stig Salming. Sedan hans bror gick bort för snart ett halvår sedan har Stig Salming fått ta emot mängder av meddelanden från folk som har blivit drabbade av ALS.

— Då känner man ju att man vill vara med ännu mer och försöka bidra, säger han och fortsätter:

— När Börje fick vetskapen om att han hade fått den här sjukdomen så har han hela tiden försökt vara med i den mån det har gått. Han har själv sagt att han vill försöka hjälpa till och få stopp på den här skiten som han kallade det.

Just Börje Salmings omtänksamhet är något som Nicklas Lidström också trycker på.

— Han tänkte inte på sig själv för han visste att han inte skulle överleva, men han tänkte på dem som kommer att få sjukdomen framöver och det säger väldigt mycket om Börjes storhet, att han tänkte mycket på andra, säger Lidström.

Söka bidrag

Med start den 2 maj kan ALS-forskare söka bidrag ur stiftelsen. De ansökningarna granskas sedan av ett antal experter och forskare och därefter är det styrelsen som fattar beslut och tilldelning.

— Både Pia Salming (fru) och Teresa Salming (dotter) sitter med i styrelsen, så familjen är representerade och de har mycket att säga till om var de här medlen ska gå, säger Lidström.

Bidragen beräknas sedan kunna delas ut vid årsskiftet.

— Vi är stolta över att vi på så kort tid har kunnat få medel, att vi kan visa att vi verkligen menar allvar, säger Ulf Hedin.