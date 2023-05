Tuffare Sävehof vann andra finalen

Det var jämnt den första kvarten i första halvlek. Sedan drog hemmalaget från Partille ifrån och ledde med sex mål i halvtid, 20–14.

— Vi satte en bra grund bakåt och stressar dem till sämre lägen. Vi har pratat om att smälla på bättre, sade Sävehofs Olivia Mellegård i halvtidsintervjun med C More.

Sävehof bjöd på ett väldigt tufft försvarsspel som inte H65 lyckades bemästra. Även om man hämtade in ett niomålsunderläge i andra halvlek till tre måls skillnad. Närmare än så kom inte Skånelaget.

— Det här var skönt. Vi håller bra bakåt, säger Sävehofs Nina Koppang till C More.

H65 Höörs tränare Ola Månssons matchanalys är tydlig:

— Vi var för dåliga i försvaret i första halvlek. Ska man möta Sävehof på bortaplan kan man inte släppa in 20 på en halvlek, säger han till C More.

Koppang var bäste målskytt med nio. H65:s Isabelle Andersson satte sex.

Den tredje finalen, i bäst av fem, spelas även den i Partille på fredag.