Brännström om framtiden: "Inget bra svar"

Ny huvudtränare in i onsdags och en ny förlust in under söndagen. IFK Göteborg hoppades på en bruten förlustsvit i Jens Askous första match som allsvensk tränare. Så blev det inte. En stor besvikelse. Vi saknade kvaliteten som krävdes. Nu måste vi få stopp på blödningen, säger dansken, efter 0–2 borta mot Sirius, till Discovery+.