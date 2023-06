Suverän Djokovic skrev historia – ensam på tronen

Ny huvudtränare in i onsdags och en ny förlust in under söndagen. IFK Göteborg hoppades på ett trendbrott i Jens Askous första match i klubben – men det blev det inte. Man skäms ju. Det här är inte värdigt IFK Göteborg, säger Blåvittmittfältaren Gustaf Norlin efter 0–2 mot borta mot Sirius.