Olsen: Det händer något i kroppen

Robin Olsens tatuering på höger underarm är en mening skriven i ett vackert typsnitt. Det står: "Life is nothing without dreams". Det är något som händer i kroppen och huvudet när jag drar på mig den svenska landslagströjan, säger Robin Olsen till TT.

En dröm gick i uppfyllelse för Robin Olsen för länge sedan, för i en fotbollskarriär – om man inte heter Zlatan Ibrahimovic – är åtta år en lång tid. Abu Dhabi, Förenade arabemiraten den 15 januari 2015: Olsen har precis blivit svensk medborgare och bestämt sig för att gå förbundskaptenen Erik Hamrén till mötes och spela för Sverige och inte Danmark. Född i Västra Skrävlinge församling 1990 och uppväxt i Malmö var det till slut ett enkelt val. Sedan debuten mot Elfenbenskusten är han uppe i 65 landskamper och känslan är alltid densamma. Stolthet. En dröm. — Det är något som händer i kroppen och huvudet när jag drar på mig den svenska landslagströjan. Gå ut där och njuta och representera Sverige är fantastiskt, säger landslagets givne förstemålvakt inför EM-kvalet mot Österrike. Inspireras Matchens stora betydelse och ett fullsatt Ernst Happel-stadion i Wien kan få en och annan att darra. Inte Olsen. Han inspireras. — Det är grymt, även om det mestadels är hemmasupportrar. Det gör något med fotbollen när det är bra atmosfär. Det är bara att gå ut och köra och att njuta. Jag har sett fram emot den här matchen länge. — Att dra på sig den svenska tröjan betyder otroligt mycket för mig personligen. Mest har det också varit roligt, men inte alltid. — Förra året var väldigt tufft. Efter det jag varit med om i landslaget, med mästerskap och sånt och att sedan ha den där Nations League-sommaren. Det var tufft. Det var jobbigt för man vill så mycket. När det inte går din väg tar det på en. Oklar klubbframtid Olsen, 33 år, har varit självskriven som sista utpost i landslaget under två förbundskaptener. Janne Andersson har aldrig tvivlat på Olsens kapacitet, trots den ringa speltid som han fått i sina klubblag de senaste säsongerna. Och Olsen? Tvivlar han? — Nej. Han får frågan igen. Svaret är detsamma. — Nej. Om framtiden bjuder på ännu en tid som stand in för Emiliano Martínez, den argentinske världsmästarmålvakten, i Aston Villa och Premier League är oklart. — Vi får se. Jag ska hem och ha semester efter det här och sedan får vi se, säger Robin Olsen.