Sågar egna laget efter poängtapp: "För dåligt"

Det mesta hände under den första halvtimmen på Grimsta IP. Tilde Lindwall gav Djurgården ledningen innan Alice Bergström utökade minuter senare.

Men ett derby lever oftast sitt eget liv – och så blev det även under måndagskvällen.

Brommapojkarna fick in en välbehövlig reducering när Sara Olai nickade in bollen i den 25:e minuten. Tio minuter senare kom också kvitteringen. Den här gången genom Wilma Wärulf som skruvade dit en hörna direkt in i mål.

— Det kanske inte var meningen, men mål är mål, konstaterade Wärulf kort och koncist i Viaplays halvtidsintervju.

— Om vi ska jobba hårt för att få in två mål så måste vi hålla det tajt bakåt. Det är alldeles för dåligt, säger Tilde Lindwall.

Djurgården saknade den rutinerade målvakten Hedvig Lindahl. Enligt uppgifter till Aftonbladet kommer 40-åringen och klubben gå skilda vägar då det förs diskussioner om att bryta kontraktet i förtid. Uppgifter som varken Lindahl eller Djurgården bekräftat.

I den andra halvleken stod Lindahls ersättare, 19-åriga Elvira Björklund för en jättetabbe när hon rusade ut för att rensa undan bollen – men missbedömde situationen helt. BP-anfallaren Saga Swedman fick plötsligt öppet mål men sköt över efter att ha störts av en jagande Tilde Lindwall.

En intensiv och händelserik match slutade 2–2.

— Det är jobbigt och varmt. Vi har allt spel och de har kontringar och hörnor, som vi är dåliga på, säger Djurgårdens Alice Bergström efter den oavgjorda matchen.