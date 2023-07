Elanga lämnar United – klar för PL-konkurrenten

Enligt brittiska medier kostar affären 15 miljoner pund, motsvarande 200 miljoner kronor.

På Twitter tackar 21-åringen för sin tid i storklubben.

"Det är rätt tid för mig att ta nästa steg i min karriär nu. Jag är någon som lever för fotboll och jag behöver vara på planen varje vecka och göra det jag älskar. Jag är 100 procent redo att köra i gång, ser fram emot vad som väntar och är fast besluten om att lyckas. Tack till Manchester United", skriver Elanga.

Elanga slog igenom i Uniteds a-lag under våren 2022 under dåvarande tränaren Ralf Rangnick. Den gångna säsongen fick han dock snålt med speltid under nye Erik ten Hag.