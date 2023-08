Sverige inför VM-rysaren: "Vi är redo för allt"

De svenska fotbollsdamerna har en plan för att ta sig till semifinal i VM i Australien och Nya Zeeland. I den ingår att stå pall för en väntad japansk anstormning på Eden Park i Auckland i dag.

I åttondelsfinalen mot USA var det under stora delar av matchen hårt tryck mot det svenska straffområdet, men nollan hölls intakt och Sverige gick vidare efter straffläggning.

Mot ett ännu mer passningsskickligt Japan gäller det att ha ännu mer tålamod i försvarsspelet.

— Vi måste acceptera att vi kommer att tvingas försvara under en längre tid. De är skickliga i sitt passningsspel så man måste fortfarande pressa högt, men samtidigt acceptera att man kanske inte tar bollen i första läget utan i andra, tredje, fjärde eller femte, säger förbundskapten Peter Gerhardsson.

— Och när man väl vinner bollen, då gäller det att vara oerhört snabb och direkt spela sig ur och kunna utnyttja sin snabbhet och fysik.

"En liten del älskar det"

Gemensamt för de båda lagen är de starka försvarsinsatserna hittills under VM. Japan släppte in sitt första mål i åttondelsfinalen mot Norge (3–1), Sverige släppte in ett i premiären mot Sydafrika men har sedan dess hållit nollan i 342 raka minuter.

Mittbacken Magdalena Eriksson erkänner att Sverige ofta hade svårt att få tag i bollen mot USA. Men det är faktiskt inte bara tråkigt, säger Eriksson.

— Man är ju försvarsspelare av en anledning. Så en liten del av en tycker också att det är häftigt att bli belägrad på det sättet. Och se hur man ändå kan se till så att de inte får klara avslut och klara målchanser, hur man kan jobba tillsammans med vår målvakt för att stoppa de stora hoten. Så på ett sätt: I sådana här matcher kommer ens stora syfte, säger Eriksson.

Avspark 09.30

Hon låter heller inte särskilt orolig trots att hon är beredd på att det kan bli en ny match med tung press mot det svenska målet.

— Både jag och Amanda gillar att försvara och vi gillar att prata mycket om situationer. Jag tycker att det var imponerade mot USA hur vi ändå lyckades hålla en dialog hela matchen, trots att det var såpass stressigt. Det är verkligen en erfarenhet som vi tar med oss in i den här matchen. Att det var stort tryck under stora delar av matchen. Men vi lyckades hålla oss lugna och konstruktiva och kunde hitta vägar ut ur den pressen, säger Eriksson och avslutar:

— Vi hittade en väg att ta oss vidare.

Japan–Sverige har avspark klockan 09.30, svensk tid.