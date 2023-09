Spelarnas gemensamma aktion: "Vi strider tillsammans"

Efter nationalsångerna ställde spelarna – både de spanska och de svenska – upp sig tillsammans framför läktaren på Gamla Ullevi och höll upp en banderoll med slagordet "#SeAcabó" (Det är över) och tillägget "Our fight is the global fight".

En tydlig signal om att även de svenska spelarna står bakom spanjorskornas strid för bättre villkor och mot diskriminering.

De spanska världsmästarnas guldfirande kom till stor del av sig redan på prisutdelningen i somras, där dåvarande förbundsordföranden Luis Rubiales plötsligt tog tag i anfallsstjärnan Jennifer Hermoso och mot hennes vilja kysste henne på munnen.

Det blev en utlösande faktor i en kaotisk situation, där förbundet och förbundskaptenen till slut mer eller mindre tvingade VM-stjärnorna att återvända till landslaget, trots att spelarna markerat att de fått nog och ville bojkotta.

Under hot om sanktioner satte sig spelarna vid förhandlingsbordet – men fick i gengäld löften om en rad förändringar inom förbundet.

Hela tiden med stöd från bland annat de svenska landslagsspelarna.

— Att Spanien tar striden kommer att vara en inspiration för andra länder som går igenom samma saker, men som kanske tidigare inte vågat ta striden, sade Kosovare Asllani inför matchen.

— Om vi strider tillsammans, kommer förändringar att ske.