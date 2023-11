Gais galna glädje – tillbaka i allsvenskan

"Gais is going up."

Ramsan har dånat bland Gais-supportrar under en lång tid och blivit till en symbol för klubbens uppsving. Nu har budskapet också blivit ett faktum.

Gais slutar tvåa i superettan och tar steget upp till allsvenskan.

Borta mot Jönköpings Södra var förutsättningarna tydliga. Seger och avancemanget skulle vara klart. Oavgjort och det skulle i praktiken vara klart. Förlust och det skulle avgöras i den sista omgången.

Och det började bra för Gais. Gästerna lyfte in en hörna som Axel Norén, efter en tilltrasslad situation, kunde stöta in. 1–0 och en drömstart redan efter fem minuter.

Gais förde spelet under stora delar av matchen och hade bud på mer. På tilläggstid dundrade sedan Gustav Lundgren in 2–0, vilket blev slutresultatet.

Efteråt var glädjen stor i den anrika Göteborgsklubben som hade ett stort bortafölje på plats i Jönköping.

För Gais blir det första gången i allsvenskan sedan säsongen 2012 då laget slutade sist och trillade ut. Efter nio raka säsonger i superettan degraderades sedan klubben och spelade i division 1 säsongen 2022. Men sedan dess har det blivit två raka uppflyttningar och nästa år spelar alltså Gais återigen i allsvenskan.

Västerås har sedan tidigare säkrat förstaplatsen och uppflyttningen. Vilket lag som säkrar en kvalplats, Utsikten eller Öster, avgörs i den sista omgången på lördag nästa vecka.