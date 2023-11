Allsvenska spelarlöner 2023: Han tjänar överlägset mest i Kalmar FF

Nyheter24 har tittat närmare på lönelistan på den småländska klubben Kalmar FF för att ta reda på vem som toppar lagets lönelista.

I topp hittar vi Romário Pereira Sipião som har en årslön på hela 1 004 500 kronor. Därefter kommer Lars Saetra med en årslön på 879 200 kronor. Trea på listan är målvakten Ricardo Friedrich som har en årsinkomst på 853 700 kronor.

Kalmar FF:s spelartrupp – så mycket tjänar de

Romário Pereira Sipião: 1 004 500 kronor

Lars Saetra: 879 200 kronor

Ricardo Friedrich: 853 700 kronor

Saku Ylätupa: 798 000 kronor

Nahom Girmai Netabay: 765 300 kronor

Rasmus Sjöstedt: 740 700 kronor

Carl Gustafsson: 648 700 kronor

Axel Lindahl: 584 400 kronor

Kevin Jensen: 561 300 kronor

Davíd Kristján Ólafsson: 517 400 kronor

Simon Skrabb: 514 600 kronor

Jakob Kindberg: 418 600 kronor

Noah Shamoun: 411 000 kronor

Johan Karlsson: 277 400 kronor

Arash Motaraghebjafarpour: 145 000 kronor

Rony Jansson: 98 300 kronor



Sebastian Nilsson: 17 100 kronor

Arvin Davoudi-Kia: 0 kronor

Robert Gojani: 0 kronor



Deniz Hümmet: 0 kronor

Jacob Trenskow: Inkomstuppigfter för 2022 saknas



Mileta Rajovic: Inkomstuppigfter för 2022 saknas

Casper Andersson: Inkomstuppigfter för 2022 saknas



Melker Hallberg: Inkomstuppigfter för 2022 saknas

Siffrorna visar inkomst av tjänst under föregående år, 2022. Notera att vissa spelares inkomstuppgifter inte har kommit in till Skatteverket vilket innebär att vissa uppgifter saknas. Några spelare kan även ha tillhört en annan allsvensk klubb under 2022 och därav fått sin inkomst, eller delar av den, därifrån.

De spelare där inkomsten är 0 kronor betyder antingen att:

Skattedeklarationen inte är helt färdigbehandlad av Skatteverket

Spelaren är under 18 år eller helt utan inkomst

Inte bosatt i Sverige under 2022

