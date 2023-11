Allsvenska spelarlöner 2023: Han tjänar mest i IK Sirius

Nyheter24 har tittat närmare på lönelistan på det allsvenska Uppsalalaget IK Sirius för att ta reda på vem som toppar lagets lönelista.

I topp hittar vi Dennis Widgren med en årslön på 1 390 100 kronor. Därefter kommer David Mitov Nilsson med en årslön på 1 167 400 kronor. Trea på listan är Tashreeq Matthews som har en årsinkomst på 1 049 900 kronor.

Allsvenska spelarlöner 2023: Han tjänar överlägset mest i BK Häcken

IK Sirius spelartrupp – så mycket tjänar de

Dennis Widgren: 1 390 100 kronor



David Mitov Nilsson: 1 167 400 kronor

Tashreeq Matthews: 1 049 800 kronor

Tobias Carlsson: 679 900 kronor

Patrik Karlsson Lagemyr: 617 800 kronor

Edi Sylisufaj: 612 400 kronor



Andreas Murbeck: 568 000 kronor

Daniel Stensson: 564 000 kronor

Aron Bjarnasson: 559 500 kronor

Filip Olsson: 522 500 kronor

Jakob Voelkerling Persson: 433 500 kronor

Herman Sjögrell: 422 700 kronor

Melker Heier: 328 600 kronor

André Al-Sanati: 326 500 kronor

Óli Valur Ómarsson: 249 000 kronor

Hannes Sveijer: 247 000 kronor

Joakim Persson: 202 000 kronor

Adam Vikman: 48 500 kronor

Emil Özkan: 34 200 kronor

Henrik Castegren: 30 600 kronor

Tim Olsson: 22 700 kronor

Malcolm Jeng: 0 kronor

Jakob Tånnander: 0 kronor

August Ljungberg: 0 kronor

Patrick Nwadike: Inkomstuppgifter för 2022 saknas

Joeri de Kamps: Inkomstuppgifter för 2022 saknas



Wessam Abou Ali: Inkomstuppgifter för 2022 saknas



Siffrorna visar inkomst av tjänst under föregående år, 2022. Notera att vissa spelares inkomstuppgifter inte har kommit in till Skatteverket vilket innebär att vissa uppgifter saknas. Några spelare kan även ha tillhört en annan allsvensk klubb under 2022 och därav fått sin inkomst, eller delar av den, därifrån.

De spelare där inkomsten är 0 kronor betyder antingen att:

Skattedeklarationen inte är helt färdigbehandlad av Skatteverket

Spelaren är under 18 år eller helt utan inkomst

Inte bosatt i Sverige under 2022

Allsvenska ledarstabens lönelista 2023: Han tjänar överlägset mest i IF Elfsborg