Storklubbars stjärnor smittade av "Fifa-virus"

Real Madrid har fått hem landslagsspelarna Vinícius Júnior, Brasilien, och Eduardo Camavinga, Frankrike, skadade från landslagsuppdrag. Och Barcelonas mittfältare Gavi blir sannolikt borta säsongen ut på grund av en svår knäskada som han ådrog sig under Spaniens EM-kvalmatch mot Georgien.

Manchester City kunde till slut andas ut. Stjärnanfallaren Erling Braut Haalands smäll på foten i Norges landskamp mot Färöarna visade sig inte vara särskilt allvarlig.

Däremot hade inte Paris Saint-Germain samma tur. 17-åringen Warren Zaïre-Emery blir borta en tid efter en fotledsskada i Frankrikes EM-kvalmatch mot Gibraltar.

Lång skadelista

Manchester United kan också få problem om målvakten André Onana, som inte kunde avsluta en VM-kvalmatch med Kamerun, inte kan spela den närmaste tiden. Och Inters försvarare Alessandro Bastoni drog på sig en skada under landslagsuppdraget med Italien.

Listan över skadade spelare under det senaste landslagsuppehållet, som medier kallar för "Fifa-virus", kan göras ännu längre. Kanske handlar det om att landslagsuppehållet var just nu under senhösten. En ny undersökning av försäkringsföretaget Howden Insurance visar att skador som spelarna ådrog sig under VM i Qatar för ett år sedan krävde längre återhämtning än under tidigare VM. Mästerskapet var det första som spelades vintertid och i mitten av säsongen.

Kompenseras ekonomiskt

Klubbarna kompenseras ekonomiskt när deras spelare blir skadade i landslagsspel och missar mer än 28 dagar. Internationella fotbollsförbundet (Fifa) beräknar att behöva betala ut motsvarande 1,5 miljarder kronor till klubbarna mellan 2023 och 2026, och maxbeloppet är 86 miljoner kronor för en spelares skada, om spelaren är borta ett helt år.